"É lógico que está mantido", garantiu o presidente, que deve discursar em Copacabana.

O presidente da República e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro, criticou o pedido do MP (Ministério Público) junto ao TCU (Tribunal de Contas da União) para que o Ministério da Defesa suspenda os eventos militares planejados para a comemoração do bicentenário da independência do Brasil, no 7 de Setembro.

Bolsonaro afirmou se tratar de uma “decisãozinha de um garoto” e disse que os eventos vão ocorrer “e ponto final”. “É lógico que está mantido. 7 de Setembro vai ter e ponto final! Por causa de uma decisãozinha de um garoto achar que não vai ter? Quem esse cara pensa que é para dizer que não vai ter desfile de 7 de Setembro?”, disse Bolsonaro em entrevista na quarta-feira (31).

O pedido de suspensão dos eventos foi feito pelo subprocurador-geral do MP junto ao TCU, Lucas da Rocha Furtado. Atos estão previstos em diversas capitais brasileiras. Um deles ocorrerá em Copacabana, no Rio, onde Bolsonaro deve discursar para apoiadores.

Ele também afirmou que pretende comparecer aos próximos debates com os presidenciáveis. “Pretendo ir, sem problema nenhum. Não é gostar, ali você leva tiro de tudo quanto é lado. Fui o mais atirado ali, mas tem uma verdade do meu lado, não tem problema nenhum”, disse Bolsonaro.

