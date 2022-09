Brasil Estudantes universitários já podem renegociar as dívidas do Fies; desconto chega a 99%

Por Redação O Sul | 1 de setembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











O Fies é um programa do Ministério da Educação Foto: Agência Brasil O Fies é um programa do Ministério da Educação. (Foto: EBC) Foto: Agência Brasil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Começou nesta quinta-feira (1º) o novo prazo para universitários que contrataram empréstimos pelo Fies (Fundo de Financiamento Estudantil) solicitarem a renegociação de suas dívidas.

Os estudantes que fizerem a renegociação precisam realizar o pagamento à vista para que o desconto seja aplicado. A contratação da renegociação pode ser feita até 31 de dezembro de 2022, de forma remota, diretamente com os agentes financeiros: Caixa e Banco do Brasil.

Os alunos que estão com o pagamento das parcelas em dia têm desconto de 12% no valor que ainda precisa ser pago, apenas à vista. Já os estudantes com atraso superior a 90 dias têm desconto de totalidade dos encargos (como juros e taxas) e de 12% do valor principal, para pagamento à vista, ou abatimento de todas os encargos, sem desconto no valor principal, com a possibilidade de dividir em 150 vezes (cada parcela precisa ser de, no mínimo, R$ 200).

Também podem solicitar o desconto estudantes com atrasos de mais de um ano que tenham sido beneficiários do Auxílio Emergencial 2021 ou que estejam inscritos no CadÚnico. Eles têm direito a desconto de 92% no valor total da dívida, para pagamento à vista.

Já os universitários com atrasos de mais de cinco anos, que tenham sido beneficiários do Auxílio Emergencial 2021 ou que estejam inscritos no CadÚnico, têm desconto de 99% no valor total da dívida, para pagamento à vista.

Para saber se tem direto ao benefício, o estudante pode fazer simulações da renegociação na plataforma oferecida com o banco com o qual possui o contrato do Fies, que é um programa do Ministério da Educação destinado a financiar a graduação de alunos matriculados em universidades privadas.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil