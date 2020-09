Política Bolsonaro decide efetivar Pazuello, atual interino, no Ministério da Saúde

Por Redação O Sul | 14 de setembro de 2020

Pazuello assumiu em maio, após a saída de Nelson Teich. Foto: Carolina Antunes/PR Pazuello assumiu em maio, após a saída de Nelson Teich. (Foto: Carolina Antunes/PR) Foto: Carolina Antunes/PR

O presidente Jair Bolsonaro decidiu efetivar Eduardo Pazuello no cargo de ministro da Saúde. A posse está marcada para a próxima quarta-feira (16), no Palácio do Planalto. Pazuello ocupava o cargo interinamente desde 15 de maio, quando Nelson Teich pediu demissão.

General do Exército, Pazuello foi nomeado ministro interino da Pasta em 3 de junho, embora já estivesse respondendo pela pasta desde a saída de Teich, do qual era secretário-executivo. Ele se tornou o responsável pelas estratégias do governo federal de enfrentamento da pandemia da Covid-19.

Eduardo Pazuello nasceu no Rio de Janeiro e é formado na Academia Militar das Agulhas Negras, onde Bolsonaro também estudou.

Em 20 de maio, Bolsonaro chegou a dizer que Pazuello ficaria “por muito tempo” à frente da pasta, mesmo sem confirmá-lo como ministro. O ministro da Casa Civil, Braga Netto, no entanto, afirmou dois dias depois que ele estava no cargo “por tempo determinado”, com o objetivo de “acertar” a logística da pasta. Havia resistência ao nome de Pazuello por ser da ativa do Exército.

O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Gilmar Mendes também polemizou o caso ao dizer que as Forças Armadas se associavam a um “genocídio” ao deixar o Ministério da Saúde sem um titular em meio à pandemia.

Pazuello foi pressionado a ir para a reserva, como Luiz Eduardo Ramos, mas somente no mês passado deixou o comando da 12ª Região Militar, composta por Amazonas, Acre, Rondônia e Roraima.

