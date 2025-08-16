Sábado, 16 de agosto de 2025

Política Bolsonaro deixa a prisão domiciliar para realizar exames médicos em Brasília

Por Redação O Sul | 16 de agosto de 2025

Bolsonaro está em prisão domiciliar desde 4 de agosto

Foto: Reprodução/Redes Sociais
Bolsonaro está em prisão domiciliar desde 4 de agosto. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) deixou a prisão domiciliar na manhã deste sábado (16) para realizar exames médicos no Hospital DF Star, em Brasília.

Apoiadores do ex-presidente se concentraram em frente ao hospital. Abordado por jornalistas, Bolsonaro disse que não falaria com a imprensa.

Segundo os seus advogados, o ex-presidente tem apresentado refluxo e sintomas de “soluços refratários”. Entre os exames indicados pela equipe médica de Bolsonaro, estão coleta de sangue e urina, endoscopia e tomografia.

A saída dele da prisão domiciliar para ir ao hospital foi autorizada pelo ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes. O magistrado liberou a realização de exames, mas cobrou a apresentação de atestado de comparecimento do ex-presidente à instituição de saúde.

Monitorado por uma tornozeleira eletrônica, Bolsonaro está em prisão domiciliar desde 4 de agosto. A medida foi determinada por Moraes no âmbito de uma investigação sobre o estímulo de sanções estrangeiras contra a economia brasileira.

Ele também está proibido de usar o celular, direta ou indiretamente, por intermédio de terceiros, e de acessar as redes sociais. Bolsonaro só pode receber visitas com autorização do STF.

Julgamento em setembro

O presidente da Primeira Turma do STF, Cristiano Zanin, marcou para 2 de setembro a primeira sessão de julgamento da ação penal da tentativa de golpe de Estado.

Bolsonaro é acusado pela PGR (Procuradoria-Geral da República) de ser o “principal articulador, maior beneficiário e autor” das ações voltadas à ruptura do Estado Democrático de Direito para se manter no poder após a derrota para Lula (PT) nas eleições de 2022.

tags: em foco

