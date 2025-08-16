Mundo Presidente da Ucrânia afirma que o país precisa de paz “real e duradoura”

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou neste sábado (16) que o país precisa de uma paz “real e duradoura” e não “apenas mais uma pausa” entre as ofensivas russas.

Um dia após a reunião entre Trump e Putin no Alasca, Zelensky disse ao republicano, por telefone, que as sanções à Rússia deveriam ser reforçadas caso não haja um encontro trilateral entre as três nações.

“Em minha conversa com o presidente Trump, eu disse que as sanções deveriam ser reforçadas caso não haja reunião trilateral ou se a Rússia tentar evitar um fim honesto para a guerra. Sanções são uma ferramenta eficaz”, declarou Zelensky.

O líder ucraniano também disse que a segurança do seu país a longo prazo deve ser “garantida”, com o envolvimento da Europa e dos Estados Unidos.

“Todas as questões importantes para a Ucrânia devem ser discutidas com a participação da Ucrânia, e nenhuma questão, particularmente as territoriais, pode ser decidida sem a Ucrânia”, acrescentou Zelensky.

Reunião

Trump e Zelensky se reunirão na Casa Branca nesta segunda-feira (18) para discutir o fim da guerra entre Rússia e Ucrânia, que iniciou em 24 de fevereiro de 2022. O anúncio do encontro foi feito por Zelensky neste sábado e confirmado por Trump.

