Sábado, 16 de agosto de 2025

Rio Grande do Sul Projeto Ar, Água e Terra reduz emissão de dióxido de carbono em terras indígenas gaúchas

Por Redação O Sul | 16 de agosto de 2025

O projeto atua em aldeias Guarani nos biomas Pampa e Mata Atlântica no RS

Foto: IECAM/Divulgação
O projeto atua em aldeias Guarani nos biomas Pampa e Mata Atlântica no RS. (Foto: IECAM/Divulgação)

Os resultados mais recentes do Inventário de Emissões dos Gases de Efeito Estufa (GEE) do Projeto Ar, Água e Terra demonstraram saldo líquido positivo: a iniciativa capturou mais dióxido de carbono (CO₂) da atmosfera do que emitiu ao longo de um ano.

O projeto, realizado pelo Instituto de Estudos Culturais e Ambientais (IECAM) com patrocínio da Petrobras, por meio do Programa Petrobras Socioambiental, atua em dez aldeias Guarani em uma área de mais de 3 mil hectares nos biomas Pampa e Mata Atlântica no Rio Grande do Sul.

Feito com base em metodologia reconhecida internacionalmente, segundo o Programa Brasileiro GHG Protocol e as normas ISO 14064-1 e 14064-2, o levantamento consolida os dados de emissões e reduções de gases de efeito estufa do primeiro ano de execução da quarta fase do projeto, que terá duração total de três anos, com três inventários anuais (2024-2026).

Em 2024, o total de emissões foi de 10,95 tCO₂e (toneladas de dióxido de carbono equivalente), com média mensal de 0,91 tCO₂e. As principais fontes de emissões estão associadas à emissão veicular, seguida de emissões relativas ao uso de adubo para as atividades de reflorestamento.

Em relação às reduções de emissões, o plantio em áreas reconvertidas ou recuperadas resultou na mitigação de 3,83 tCO₂e em 2024. Esse número pode chegar a 945 tCO₂e ao longo de 10 a 20 anos de projeto, considerando os 20,82 hectares de áreas reconvertidas e recuperadas. Nas áreas de preservação e conservação ambiental, que somam 3.145 hectares, a estimativa é de que 3.877 tCO₂e tenham sido capturadas ao longo do período analisado. A longo prazo (10-20 anos), o potencial acumulado pode atingir 42.096 tCO₂e, graças à manutenção dos estratos florestais consolidados nas Terras Indígenas.

Com isso, o Projeto Ar, Água e Terra apresenta uma redução líquida total de 3.869,97 tCO₂e no ano de 2024, resultado da diferença entre as emissões líquidas consolidadas e as remoções líquidas por reflorestamento e conservação.

Desde 2011, o projeto realiza inventários anuais de GEE como ferramenta de gestão ambiental, orientando decisões com base em dados reais. Nas fases anteriores (2011-2013 e 2017-2019), as emissões médias foram da ordem de 13 tCO₂e por ano, valor semelhante ao total de 2024. A prática sistemática reforça a consistência dos dados e evidencia a evolução das ações de mitigação ao longo do tempo.

“Mais do que números, o Inventário funciona como bússola: aponta onde estão os principais focos de emissão, orienta o planejamento de ações de mitigação e oferece credibilidade a parceiros, à patrocinadora e à sociedade”, afirmou Denise Wolf, coordenadora do Projeto e presidente do IECAM. Segundo ela, a ferramenta é ainda mais estratégica diante do agravamento da crise climática e das pressões regulatórias por metas de descarbonização.

Para os próximos anos, a perspectiva é ampliar ainda mais as áreas restauradas, fortalecer a integração entre reflorestamento, agroflorestas e segurança alimentar, e aprofundar a articulação entre o conhecimento tradicional dos povos indígenas e as práticas ambientais contemporâneas. O Projeto Ar, Água e Terra mostra como uma ação local, com base técnica e enraizamento cultural, pode responder de forma concreta aos desafios globais da emergência climática.

tags: boas noticias

