Sábado, 16 de agosto de 2025
Por Redação O Sul | 16 de agosto de 2025
Trump se reuniu com Putin no Alasca, na sexta-feiraFoto: Reprodução de vídeo
Os presidentes dos Estados Unidos, Donald Trump, e da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, se reunirão na Casa Branca nesta segunda-feira (18). O anúncio do encontro foi feito por Zelensky neste sábado (16) e confirmado por Trump.
Durante a reunião, segundo os dois líderes, serão tratados os próximos passos na tentativa de colocar um fim na guerra da Ucrânia, depois de o encontro entre o norte-americano e o presidente da Rússia, Vladimir Putin, terminar sem um acordo de cessar-fogo na sexta-feira (16), no Alasca.
Em publicação na rede social X, o presidente ucraniano cogitou uma reunião entre Rússia, Ucrânia e Estados Unidos. “Apoiamos a proposta do presidente Trump para uma reunião trilateral entre Ucrânia, EUA e Rússia. A Ucrânia enfatiza que questões-chave podem ser discutidas diretamente entre os líderes, e o formato trilateral é adequado para isso”, disse Zelensky.
“Na segunda-feira, me encontrarei com o presidente Trump em Washington, D.C. para discutir todos os detalhes sobre o fim dos assassinatos e da guerra. Sou grato pelo convite”, afirmou o ucraniano.
Na sexta-feira, após se reunir com Putin, Trump ligou para Zelensky e líderes da Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte). “Muitos pontos foram acordados. Restam apenas alguns poucos, alguns não são tão significativos. Um é provavelmente o mais significativo. Ainda não chegamos lá, mas fizemos algum progresso. Há boas chances de chegar lá. Putin quer parar de ver pessoas serem mortas”, disse Trump.