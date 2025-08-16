Sábado, 16 de agosto de 2025

Mundo Após encontro com Putin, Trump se reúne com Zelensky nesta segunda-feira

Por Redação O Sul | 16 de agosto de 2025

Trump se reuniu com Putin no Alasca, na sexta-feira

Foto: Reprodução de vídeo
Trump se reuniu com Putin no Alasca, na sexta-feira. (Foto: Reprodução de vídeo)

Os presidentes dos Estados Unidos, Donald Trump, e da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, se reunirão na Casa Branca nesta segunda-feira (18). O anúncio do encontro foi feito por Zelensky neste sábado (16) e confirmado por Trump.

Durante a reunião, segundo os dois líderes, serão tratados os próximos passos na tentativa de colocar um fim na guerra da Ucrânia, depois de o encontro entre o norte-americano e o presidente da Rússia, Vladimir Putin, terminar sem um acordo de cessar-fogo na sexta-feira (16), no Alasca.

Em publicação na rede social X, o presidente ucraniano cogitou uma reunião entre Rússia, Ucrânia e Estados Unidos. “Apoiamos a proposta do presidente Trump para uma reunião trilateral entre Ucrânia, EUA e Rússia. A Ucrânia enfatiza que questões-chave podem ser discutidas diretamente entre os líderes, e o formato trilateral é adequado para isso”, disse Zelensky.

“Na segunda-feira, me encontrarei com o presidente Trump em Washington, D.C. para discutir todos os detalhes sobre o fim dos assassinatos e da guerra. Sou grato pelo convite”, afirmou o ucraniano.

Na sexta-feira, após se reunir com Putin, Trump ligou para Zelensky e líderes da Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte). “Muitos pontos foram acordados. Restam apenas alguns poucos, alguns não são tão significativos. Um é provavelmente o mais significativo. Ainda não chegamos lá, mas fizemos algum progresso. Há boas chances de chegar lá. Putin quer parar de ver pessoas serem mortas”, disse Trump.

Supremo mantém decisão que anulou os processos contra o ex-ministro Antonio Palocci na Lava-Jato
Projeto Ar, Água e Terra reduz emissão de dióxido de carbono em terras indígenas gaúchas
