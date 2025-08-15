Sexta-feira, 15 de agosto de 2025

Leia a edição de hoje aqui

Mundo Encontro histórico entre Trump e Putin termina sem acordo de paz no conflito da Rússia com a Ucrânia

Por Redação O Sul | 15 de agosto de 2025

Essa foi a primeira cúpula entre os dois países desde o início da guerra na Ucrânia, em fevereiro de 2022.

Foto: @Casa Branca
Essa foi a primeira cúpula entre os dois países desde o início da guerra na Ucrânia, em fevereiro de 2022. (Foto: @Casa Branca)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o presidente da Rússia, Vladimir Putin, encerraram seu encontro no Alasca sem chegar ainda a um acordo de cessar-fogo para a guerra da Ucrânia, apontado como principal objetivo.

“Muitos pontos foram acordados. Restam apenas alguns poucos – alguns não são tão significativos. Um é provavelmente o mais significativo. Ainda não chegamos lá, mas fizemos algum progresso. Há boas chances de chegar lá. Putin quer parar de ver pessoas serem mortas”, disse Trump.

O fim das negociações foi confirmado pelo Kremlin aproximadamente às 19h15 do horário de Brasília. A reunião começou às 16h30 após os dois protagonizarem um cumprimento efusivo após chegarem ao Alasca.

Na coletiva de imprensa realizada pouco depois do fim, ambos trocaram elogios. Putin foi o primeiro a falar, agradeceu o convite de Trump e chamou a conversa de “construtiva”.

“A Ucrânia foi um dos principais tópicos. Vemos o desejo de Trump de entender a essência do conflito e estamos sinceramente interessados em acabar com ele, mas todas as causas fundamentais devem ser eliminadas, e todas as preocupações da Rússia devem ser levadas em conta. Concordo com Trump que a segurança da Ucrânia deve ser garantida. Espero que a compreensão mútua traga paz à Ucrânia”, declarou.

O russo também afirmou que os dois países conversaram sobre parcerias comerciais: “A parceria de investimento entre Rússia e Estados Unidos tem enorme potencial. Esperamos que a Ucrânia e a Europa não tentem sabotar as negociações. Esperamos que os acordos de hoje sirvam de ponto de partida para a restauração das relações entre nossos países”.

Depois de Putin foi a vez de Trump se pronunciar. Ele afirmou que ainda não há um acordo de cessar-fogo para a guerra, mas que a reunião foi “muito produtiva” e que ele e o presidente russo concordaram “na maioria dos pontos”.

Agora, segundo o presidente dos EUA, ele irá conversar por telefone com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, e com os membros da Otan, e um encontro com Putin deve acontecer muito em breve.

Putin, então, encerrou a coletiva convidando o americano a ir à Rússia para o próximo encontro.

“Da próxima vez em Moscou”, disse em inglês.

Em declaração à TV estatal russa, o enviado especial russo, Kirill Dmitriev, disse que as negociações ocorreram “notavelmente” bem.

Reunião

Com sorrisos no rosto, os dois se cumprimentaram e tiraram fotos para a imprensa antes de se encaminharem para a base militar Elmendorf-Richardson, em Anchorage, palco da reunião.

Trump bateu palmas para Putin enquanto o aguardava chegar a seu lado após descer do avião presidencial russo e recebeu sinais de ‘joinha’ em retribuição.

Ao chegarem na base militar, os dois posaram novamente para fotos, ao lado de assessores e secretários, mas não deram declarações.

Essa foi a primeira cúpula entre os dois países desde o início da guerra na Ucrânia, em fevereiro de 2022, e o primeiro encontro a sós entre os dois líderes desde 2018.

A avaliação da imprensa norte-americana antes do encontro era de que, desta vez, um Trump mais autoritário e experiente poderia bater de frente com o russo, que é ex-chefe da KGB, a antiga agência de inteligência russa, e está no poder há 25 anos no total.

 

Bolsonaro pede ao Supremo para presidente e líderes do PL terem acesso livre para visitas em prisão domiciliar
