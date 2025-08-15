Sexta-feira, 15 de agosto de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Mundo Cordilheira em transe: entenda por que as estações de esqui estão paradas na Argentina

Por Redação O Sul | 15 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:

Estação de esqui de Las Leñas, nos arredores de Mendoza, na Argentina. (Foto: Reprodução)

A forte ausência de neve nos resorts de inverno está deixando marcas na temporada. Estações de esqui em Mendoza começaram a analisar quanto tempo ainda podem manter atividades na neve. Algumas já decidiram fechar; outras apostam nas baixas temperaturas para continuar produzindo neve e permanecer abertas por algumas semanas, ainda que apenas com serviços essenciais. O impacto na quantidade de visitantes tem sido evidente.

Em Mendoza, especialmente em Las Leñas, em Malargüe, no sul da província, todos aguardam novas precipitações. A queda na ocupação ultrapassa 30% em comparação à temporada anterior, segundo informaram ao jornal La Nación.

Meteorologistas e cientistas consultados pelo jornal antecipam um cenário sombrio, com previsão de até 40% menos neve do que a média histórica. Por isso, a renomada estação de esqui optou por manter serviços essenciais, mantendo parte da estrutura aberta para atividades recreativas durante o dia, ajudando a “salvar” a temporada.

Para quem não esquia, o parque de aventuras continua funcionando, com trenós, trilhas com neve artificial, banheiros e serviços de alimentação. Um teleférico leva os visitantes até a metade da montanha, e há também passeios com raquetes de neve, que exigem pouco esforço físico.

“Não há dúvida de que a falta de neve, não só em Las Leñas, mas em toda a Cordilheira dos Andes, é um verdadeiro desânimo ao planejar uma viagem de esqui. Mesmo assim, tivemos boa ocupação, mas menor do que no ano passado, que bateu recorde de neve e visitantes”, explicou Fernando Passano, gerente de atividades de montanha em Las Leñas.

Passano ressaltou que as temperaturas abaixo de zero à noite permitem maior produção de neve artificial, garantindo pistas seguras e de qualidade no Setor 1, que se estende por mais de 7 quilômetros do topo até a base. No ano passado, o resort fechou em 30 de setembro; para 2025, a data de encerramento ainda não foi definida.

“É impossível prever; depende da temperatura, do vento e da precipitação. Há muitas variáveis, mas seguimos abertos e avaliando como proceder”, acrescentou o executivo.

As taxas

O acesso aos teleféricos varia conforme idade e duração da estadia. Para crianças a partir de 12 anos, o passe de meio dia custa US$ 112.500, enquanto o de um dia inteiro sai por US$ 150.000. Pacotes de dois dias custam US$ 285.000, e o fim de semana completo chega a US$ 405.000.

O perfil dos visitantes é altamente sazonal. Em junho, predominam moradores de Mendoza nos finais de semana; durante as férias de inverno, turistas de Buenos Aires, Santa Fé e Córdoba chegam ao destino. Agosto é a alta temporada para visitantes do hemisfério norte, geralmente experientes no esporte, atraídos pelo famoso fora de pista de Las Leñas, segundo Passano.

Os três resorts “ativos” de Mendoza — incluindo apenas um com pistas parcialmente operadas, como o renomado de Malargüe — enfrentam dificuldades para manter áreas de esqui abertas. No corredor internacional, rumo ao Chile, está o Parque Penitentes, operacional apenas para atividades recreativas, sem capacidade técnica e natural para operar teleféricos e pistas principais.

Em Los Puquios, também na região, o contato com a neve limita-se a pistas de trenó com neve artificial, e é comum ver encostas e áreas marrons ao redor dos resorts. Esta estação decidiu encerrar a temporada nos próximos dias: a última operação será no domingo, 17 de agosto.

Em termos de ocupação geral, as férias de inverno em Mendoza foram positivas, embora inferiores aos anos anteriores. Dados da Câmara Argentina de Turismo apontam que a estadia média, considerando as quatro semanas de férias, foi de 65%, com picos de até 80% em áreas ligadas ao contato com a natureza. A província recebeu cerca de 320.000 visitantes, que deixaram mais de US$ 120 bilhões. As informações são do jornal La Nación.

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Mundo

Air Force One x Ilyushin Il-96: conheça aviões que levaram Putin e Trump a encontro com luxo e segurança de “palácios voadores”
Encontro histórico entre Trump e Putin termina sem acordo de paz no conflito da Rússia com a Ucrânia
https://www.osul.com.br/cordilheira-em-transe-entenda-por-que-as-estacoes-de-esqui-estao-paradas-na-argentina/ Cordilheira em transe: entenda por que as estações de esqui estão paradas na Argentina 2025-08-15
Deixe seu comentário

Últimas

Rio Grande do Sul UFRGS apresenta proposta de criação de Campus na Serra Gaúcha
Porto Alegre Bairro Ponta Grossa recebe mutirão de limpeza neste domingo
Rio Grande do Sul Agências Sine do Rio Grande do Sul disponibilizam mais de 9 mil oportunidades de emprego a partir desta segunda
Saúde Pacientes do SUS começam a ser atendidos por planos de saúde
Mundo Encontro histórico entre Trump e Putin termina sem acordo de paz no conflito da Rússia com a Ucrânia
Política Em prisão domiciliar, Bolsonaro pede a Alexandre de Moraes para o presidente e líderes do seu partido terem acesso livre para visitas
Política Rito do julgamento de Bolsonaro no Supremo deve durar cinco dias
Porto Alegre Em Porto Alegre, Jardim do Dmae no bairro Moinhos de Vento recebe duas feiras neste domingo
Brasil Tarifaço de Trump atinge exportação do biquíni brasileiro com taxação de 74,9%
Política “Vossa Excelência não está sendo fiel aos fatos”, diz o ministro Barroso ao colega Luiz Fux em discussão no Supremo
Pode te interessar

Mundo Putin exige 20% do território da Ucrânia

Mundo Trump recebe Putin com tapete vermelho e aplausos no Alasca

Mundo Encontro histórico entre Trump e Putin termina sem acordo de paz no conflito da Rússia com a Ucrânia

Mundo Air Force One x Ilyushin Il-96: conheça aviões que levaram Putin e Trump a encontro com luxo e segurança de “palácios voadores”