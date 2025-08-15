Mundo Air Force One x Ilyushin Il-96: conheça aviões que levaram Putin e Trump a encontro com luxo e segurança de “palácios voadores”

Por Redação O Sul | 15 de agosto de 2025

A aterrissagem foi sincronizada para que eles se cumprimentarem no momento da chegada. (Foto: Reprodução)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o presidente russo, Vladimir Putin, se encontraram no Alasca, nessa sexta-feira (15), para discutir proposta de cessar-fogo para guerra na Ucrânia. A aterrissagem foi sincronizada para que eles se cumprimentarem no momento da chegada.

Saiba mais abaixo os aviões oficiais de cada país, usados pelos dois presidentes, que contam com luxo e segurança de “palácios presidenciais voadores”.

Air Force One – Avião de Trump

Em 2018, Donald Trump negociou dois novos Boeing 747-8 para serem Air Force One, como são chamadas as aeronaves presidenciais dos Estados Unidos.

Eles têm escadas internas, cozinha, sala de comunicações e equipamentos para “proteger e manter o mandatário e os passageiros a bordo durante longos períodos”, disse um porta-voz da companhia à época da negociação dos aviões.

Segundo a BBC, algumas características das aeronaves são:

– Capacidade para reabastecimento em pleno voo;

– Equipamentos de comunicação seguros;

– Em seu interior, o presidente e seus acompanhantes têm 400 m² de espaço distribuídos em três níveis, incluindo uma suíte presidencial, assim como quartos para assessores, funcionários do serviço secreto e jornalistas;

– Conta com médico sempre a bordo e tem uma sala de enfermaria que pode ser convertida em sala de operação; e

– Tem duas cozinhas com capacidade preparar refeições para até 100 pessoas de uma vez.

Um porta-voz da Casa Branca informou à BBC, em 2018, que o presidente conseguiu um acordo informal com a Boeing para adquirir duas aeronaves por US$ 3,9 bilhões (R$ 21 bilhões, na cotação atual).

Avião de Putin

O Ilyushin Il-96 tem 55 metros de comprimento e 60 metros de envergadura. Pode atingir até 900 km/h de velocidade e possui quatro motores a jato. Os mesmos motores são instalados em aeronaves das séries Tupolev Tu-204 e Tu-214 – as duas mais populares aeronaves comerciais russas, bastante semelhantes ao Boeing 757.

As condições de vida e de trabalho dentro do avião não são diferentes das do próprio Kremlin: a bordo há o gabinete particular da presidência, várias salas de reuniões, sala de conferências, sala de descompressão do presidente, lounge para hóspedes, academia, sala de jantar, um bar, chuveiros e uma unidade médica separada com instalações para reanimação e atendimento de emergência.

Toda a decoração neoclássica é em tons claros, com destaque para as três cores da Rússia, e os interiores são adornados com painéis bordados a partir de estampas históricas, feitos por artesãos.

Sua aparência interior foi revelada em 2018, quando Putin permitiu que o estudante Arslan Kaipkulov, que sonhava em fazer um vídeo do avião, participasse de um passeio a bordo.

A aeronave é configurada na versão padrão para passageiros com capacidade para 300 assentos. Projetada na década de 1980 na Fábrica de Aviação de Voronej, fez seu voo inaugural em uma rota comercial em dezembro de 1992.

À primeira vista, nada distingue o avião presidencial de outros da frota Rossiya, além de uma pequena bandeira russa em sua cauda. Por dentro, entretanto, o avião é único, atendendo aos mais altos padrões de comunicação e segurança, o que lhe rendeu o apelido de “Kremlin Voador”.

Graças a seu aparato de comunicação, é possível transmitir mensagens criptografadas de qualquer altitude para qualquer ponto do globo usando qualquer canal de comunicação.

Identificado também pelo código Il-96-300PU – o PU significa “punkt upravlenia” (do russo, ponto de comando) –, entre outras coisas, é equipado com um “botão nuclear”.

Possui também controle de radar, eletrônico, eletro-ótico e visual. Todo o equipamento é duplicado para lidar com contingências inesperadas. Os especialistas em equipamento de bordo do fabricante austríaco de aviação Diamond Aircraft Industry foram responsáveis pelo layout interior e instalação dos equipamentos.

De um modo geral, os detalhes do que há a bordo é segredo de Estado. Mas muito se sabe sobre o interior no que diz respeito à comodidade para os passageiros.

