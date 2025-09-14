Domingo, 14 de setembro de 2025
Por Redação O Sul | 14 de setembro de 2025
Ex-presidente vai passar por procedimento médico em hospital particular de BrasíliaFoto: Reprodução
O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) saiu de casa, em direção ao Hospital DF Star, por volta das 7h30 da manhã deste domingo (14).
Ele realiza uma cirurgia para remoção de lesões de pele. A expectativa é de que o procedimento seja simples e rápido. Bolsonaro está escoltado por 6 motos e 6 carros da polícia penal, conforme determinação do ministro Alexandre de Moraes.
No hospital, já há alguns apoiadores aguardando a chegada do comboio do ex-presidente, vestidos com camisetas e bandeiras do Brasil, além de bandeiras dos Estados Unidos. Há ainda jornalistas e viaturas da Polícia Militar, que reforçam a segurança na unidade de saúde.
Esta é a primeira vez que Bolsonaro deixa a prisão domiciliar desde que foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão por liderar tentativa de golpe de Estado.