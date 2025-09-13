Notícias 4º Simpósio do Projeto Soldado Cidadão: capacitação no futuro de jovens militares.

Por Gisele Flores | 13 de setembro de 2025

Compartilhe esta notícia:











O Projeto Jovem Cidadão capacita profissionalmente o jovem que sai do serviço militar para a inclusão no mercado de trabalho. Foto: CMS - Comando Militar do Sul Foto: CMS - Comando Militar do Sul

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A capital gaúcha será palco, entre os dias 16 e 18 de setembro, de um evento que promete fortalecer uma das mais relevantes iniciativas sociais e profissionais das Forças Armadas: o 4º Simpósio do Projeto Soldado Cidadão, coordenado pelo Comando de Operações Terrestres do Exército Brasileiro (COTER).

A cerimônia de abertura acontece às 9h do dia 16, na sede da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (FIERGS), reunindo autoridades civis e militares, especialistas em educação e representantes da indústria. O objetivo é claro e ambicioso: aperfeiçoar e expandir o Projeto Soldado Cidadão, que capacita jovens militares — especialmente soldados — para sua inserção qualificada no mercado de trabalho.

Formação que vai além do serviço militar

O Projeto Soldado Cidadão (PSC) é uma iniciativa do Ministério da Defesa, em parceria com a Marinha, o Exército e a Aeronáutica, que oferece aos militares em serviço obrigatório ou temporário cursos profissionalizantes, além de módulos de cidadania, empreendedorismo e sustentabilidade.

Mais do que uma política pública, o PSC é uma ferramenta de transformação social. Ao preparar os soldados para os desafios da vida civil, o projeto promove autonomia, empregabilidade e consciência cidadã, ampliando horizontes para milhares de jovens em todo o território nacional.

O simpósio em Porto Alegre será um espaço estratégico para debater avanços, compartilhar experiências e traçar novos caminhos para a expansão do projeto, que já se consolida como um exemplo de integração entre defesa nacional e desenvolvimento humano.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Notícias

https://www.osul.com.br/4o-simposio-do-projeto-soldado-cidadao-capacitacao-no-futuro-de-jovens-militares/

4º Simpósio do Projeto Soldado Cidadão: capacitação no futuro de jovens militares.

2025-09-13