Sábado, 13 de setembro de 2025
Por Gisele Flores | 13 de setembro de 2025
O Projeto Jovem Cidadão capacita profissionalmente o jovem que sai do serviço militar para a inclusão no mercado de trabalho.Foto: CMS - Comando Militar do Sul
A capital gaúcha será palco, entre os dias 16 e 18 de setembro, de um evento que promete fortalecer uma das mais relevantes iniciativas sociais e profissionais das Forças Armadas: o 4º Simpósio do Projeto Soldado Cidadão, coordenado pelo Comando de Operações Terrestres do Exército Brasileiro (COTER).
A cerimônia de abertura acontece às 9h do dia 16, na sede da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (FIERGS), reunindo autoridades civis e militares, especialistas em educação e representantes da indústria. O objetivo é claro e ambicioso: aperfeiçoar e expandir o Projeto Soldado Cidadão, que capacita jovens militares — especialmente soldados — para sua inserção qualificada no mercado de trabalho.
O Projeto Soldado Cidadão (PSC) é uma iniciativa do Ministério da Defesa, em parceria com a Marinha, o Exército e a Aeronáutica, que oferece aos militares em serviço obrigatório ou temporário cursos profissionalizantes, além de módulos de cidadania, empreendedorismo e sustentabilidade.
Mais do que uma política pública, o PSC é uma ferramenta de transformação social. Ao preparar os soldados para os desafios da vida civil, o projeto promove autonomia, empregabilidade e consciência cidadã, ampliando horizontes para milhares de jovens em todo o território nacional.
O simpósio em Porto Alegre será um espaço estratégico para debater avanços, compartilhar experiências e traçar novos caminhos para a expansão do projeto, que já se consolida como um exemplo de integração entre defesa nacional e desenvolvimento humano.