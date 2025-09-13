Política “Descobri câncer por acaso; se tivesse demorado, talvez não estaria falando com vocês hoje”, diz Lula

Por Redação O Sul | 13 de setembro de 2025

Presidente relembra doença que o acometeu em outubro de 2011. Foto: Ricardo Stuckert/PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou, neste sábado (13), que talvez não estivesse falando atualmente se não tivesse recebido o diagnóstico “por acaso” de um câncer na laringe em outubro de 2011.

As declarações ocorreram durante uma visita ao Hospital Universitário de Brasília (HUB), para acompanhar um dia de mutirão de atendimentos médicos realizados pelos ministérios da Educação e da Saúde.

“Eu, por exemplo, descobri o meu câncer na garganta por acaso. Se eu tivesse demorado para descobrir, quem sabe eu não estivesse falando com vocês aqui hoje, porque tinha tido que cortar a minha corda vocal”, declarou.

Na ocasião, Lula também disse ao vice-presidente, Geraldo Alckmin, que está com bursite e precisa de acupuntura. “A minha bursite voltou”, declarou o presidente.

As falas ocorreram para ilustrar as ações do programa Agora Tem Especialistas, lançado pelo Ministério da Saúde para reduzir as filas e o tempo de espera na rede pública. Na ocasião, Lula disse que o programa tem como objetivo apontar que “a fila da saúde tem jeito”.

