Sábado, 13 de setembro de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Política “Descobri câncer por acaso; se tivesse demorado, talvez não estaria falando com vocês hoje”, diz Lula

Por Redação O Sul | 13 de setembro de 2025

Compartilhe esta notícia:

Presidente relembra doença que o acometeu em outubro de 2011.

Foto: Ricardo Stuckert/PR
Presidente relembra doença que o acometeu em outubro de 2011. (Foto: Ricardo Stuckert/PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou, neste sábado (13), que talvez não estivesse falando atualmente se não tivesse recebido o diagnóstico “por acaso” de um câncer na laringe em outubro de 2011.

As declarações ocorreram durante uma visita ao Hospital Universitário de Brasília (HUB), para acompanhar um dia de mutirão de atendimentos médicos realizados pelos ministérios da Educação e da Saúde.

“Eu, por exemplo, descobri o meu câncer na garganta por acaso. Se eu tivesse demorado para descobrir, quem sabe eu não estivesse falando com vocês aqui hoje, porque tinha tido que cortar a minha corda vocal”, declarou.

Na ocasião, Lula também disse ao vice-presidente, Geraldo Alckmin, que está com bursite e precisa de acupuntura. “A minha bursite voltou”, declarou o presidente.

As falas ocorreram para ilustrar as ações do programa Agora Tem Especialistas, lançado pelo Ministério da Saúde para reduzir as filas e o tempo de espera na rede pública. Na ocasião, Lula disse que o programa tem como objetivo apontar que “a fila da saúde tem jeito”.

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Política

Novos mísseis russos são capazes de chegar a Londres 5 minutos após atravessar fronteira, diz chefe da Otan
https://www.osul.com.br/descobri-cancer-por-acaso-se-tivesse-demorado-talvez-nao-estaria-falando-com-voces-hoje-diz-lula/ “Descobri câncer por acaso; se tivesse demorado, talvez não estaria falando com vocês hoje”, diz Lula 2025-09-13
Deixe seu comentário

Últimas

Mundo Novos mísseis russos são capazes de chegar a Londres 5 minutos após atravessar fronteira, diz chefe da Otan
Inter No Allianz Parque, o Inter busca reação diante do Palmeiras
Rio Grande do Sul Apenados da Penitenciária de Charqueadas produzem ecobags em produção totalmente artesanal
Inter Inter vence o Gre-Nal e assume liderança do Gauchão Feminino
Rio Grande do Sul Adolescente de 14 anos fica ferido em acidente com três veículos na BR-285, em Bossoroca
Política “Não teremos mais dificuldade nas negociações com os Estados Unidos por condenação de Bolsonaro”, diz vice-presidente Geraldo Alckmin
Esporte Com um a menos, Real Madrid vence fora de casa e mantém campanha perfeita na LaLiga
Esporte Brasileira é suspensa por doping e está fora do Mundial de Wrestling
Grêmio Na Arena, Grêmio enfrenta o Mirassol em mais um capítulo do Brasileirão; ACOMPANHE
Esporte Yuri Falcão derruba favorito e garante vaga na final do Mundial de Boxe
Pode te interessar

Política “Não teremos mais dificuldade nas negociações com os Estados Unidos por condenação de Bolsonaro”, diz vice-presidente Geraldo Alckmin

Política “Avaliação internacional é fundamental para denunciar violações”, diz defesa do general Braga Netto

Política Direita brasileira avalia como reagir à condenação de Bolsonaro

Política Após condenação pelo Supremo, Bolsonaro fica inelegível até 2060