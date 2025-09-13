Sábado, 13 de setembro de 2025
Por Redação O Sul | 13 de setembro de 2025
Otan se prepara para a ameaça russa.Foto: Forças Armadas da Franças/Reprodução
O secretário-geral da Otan, Mark Rutte, disse que a nova leva de mísseis que a Rússia se prepara para lançar têm capacidade para alcançar cidades na ponta oeste do continente, caso de Londres, apenas alguns minutos após deixar o espaço aéreo russo em direção ao Ocidente.
Rutte fez o alerta na sexta-feira (12), durante o anúncio de um plano de urgência da Otan para reforçar regiões de fronteira da Europa contra a Rússia, após drones russos invadirem o espaço aéreo da Polônia no começo da semana.
O episódio fez a aliança militar enviar, de forma emergencial, mais tropas, tanques e caças a regiões de fronteira com a Rússia ao longo da semana.
Rutte não especificou a quais tipos de mísseis se referia, mas a Rússia está se preparando para lançar os chamados Orenshiks — mísseis hipersônicos que atingem até dez vezes a velocidade do som e podem transportar ogivas nucleares.
E, segundo o presidente russo, Vladimir Putin, têm capacidade de alcançar todo o continente europeu, dependendo de qual ponto do território russo for lançado.