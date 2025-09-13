Sábado, 13 de setembro de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Mundo Novos mísseis russos são capazes de chegar a Londres 5 minutos após atravessar fronteira, diz chefe da Otan

Por Redação O Sul | 13 de setembro de 2025

Compartilhe esta notícia:

Otan se prepara para a ameaça russa.

Foto: Forças Armadas da Franças/Reprodução
Otan se prepara para a ameaça russa. (Foto: Forças Armadas da Franças/Reprodução)

O secretário-geral da Otan, Mark Rutte, disse que a nova leva de mísseis que a Rússia se prepara para lançar têm capacidade para alcançar cidades na ponta oeste do continente, caso de Londres, apenas alguns minutos após deixar o espaço aéreo russo em direção ao Ocidente.

Rutte fez o alerta na sexta-feira (12), durante o anúncio de um plano de urgência da Otan para reforçar regiões de fronteira da Europa contra a Rússia, após drones russos invadirem o espaço aéreo da Polônia no começo da semana.

O episódio fez a aliança militar enviar, de forma emergencial, mais tropas, tanques e caças a regiões de fronteira com a Rússia ao longo da semana.

Rutte não especificou a quais tipos de mísseis se referia, mas a Rússia está se preparando para lançar os chamados Orenshiks — mísseis hipersônicos que atingem até dez vezes a velocidade do som e podem transportar ogivas nucleares.

E, segundo o presidente russo, Vladimir Putin, têm capacidade de alcançar todo o continente europeu, dependendo de qual ponto do território russo for lançado.

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Mundo

No Allianz Parque, o Inter busca reação diante do Palmeiras
https://www.osul.com.br/novos-misseis-russos-sao-capazes-de-chegar-a-londres-5-minutos-apos-atravessar-fronteira-diz-chefe-da-otan/ Novos mísseis russos são capazes de chegar a Londres 5 minutos após atravessar fronteira, diz chefe da Otan 2025-09-13
Deixe seu comentário

Últimas

Inter No Allianz Parque, o Inter busca reação diante do Palmeiras
Rio Grande do Sul Apenados da Penitenciária de Charqueadas produzem ecobags em produção totalmente artesanal
Inter Inter vence o Gre-Nal e assume liderança do Gauchão Feminino
Rio Grande do Sul Adolescente de 14 anos fica ferido em acidente com três veículos na BR-285, em Bossoroca
Política “Não teremos mais dificuldade nas negociações com os Estados Unidos por condenação de Bolsonaro”, diz vice-presidente Geraldo Alckmin
Esporte Com um a menos, Real Madrid vence fora de casa e mantém campanha perfeita na LaLiga
Esporte Brasileira é suspensa por doping e está fora do Mundial de Wrestling
Grêmio Na Arena, Grêmio enfrenta o Mirassol em mais um capítulo do Brasileirão; ACOMPANHE
Esporte Yuri Falcão derruba favorito e garante vaga na final do Mundial de Boxe
Grêmio Grêmio ajusta ataque e define escalação com retorno de Arthur
Pode te interessar

Mundo Nicolás Maduro convoca venezuelanos para “aprender a atirar” diante de tensões com os Estados Unidos

Mundo Trump pressiona a Otan a parar de comprar petróleo da Rússia

Mundo Rússia diz ter interceptado 221 drones ucranianos em ataques noturnos

Mundo O suspeito de matar influenciador de direita dos Estados Unidos pode receber pena de morte