Inter No Allianz Parque, o Inter busca reação diante do Palmeiras; ACOMPANHE

Por Redação O Sul | 13 de setembro de 2025

O confronto marca o 94º encontro entre os clubes, com histórico equilibrado e vantagem colorada no número total de vitórias. Foto: Ricardo Duarte/Internacional O confronto marca o 94º encontro entre os clubes, com histórico equilibrado e vantagem colorada no número total de vitórias. (Foto: Ricardo Duarte/Internacional) Foto: Ricardo Duarte/Internacional

Neste sábado (13), às 18h30min, o Allianz Parque será palco de um confronto de peso pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro: Palmeiras x Inter. Com histórias ricas e campanhas contrastantes em 2025, os dois clubes chegam ao duelo com metas bem definidas, e uma rivalidade que soma mais de 90 partidas oficiais.

O Colorado vive uma temporada irregular. Atualmente na 10ª colocação, o time de Roger Machado tenta reencontrar o equilíbrio após uma sequência de empates e derrotas que afastaram a equipe da zona de classificação para a Libertadores.

Fora de casa, o Inter tem tido dificuldades: venceu apenas 3 dos últimos 10 jogos como visitante. No histórico geral, o clube soma 38 vitórias em 93 confrontos contra o Palmeiras, mas apenas 11 triunfos em jogos disputados em São Paulo.

O Verdão vive um momento sólido na temporada. Com uma campanha consistente, ocupa o 4º lugar na tabela e segue firme na briga pelo título. A equipe comandada por Abel Ferreira venceu quatro dos últimos cinco jogos e vem de uma vitória por 2 a 0 sobre o Fortaleza, fora de casa.

Jogando em seus domínios, o Palmeiras tem sido dominante: são 23 vitórias em 45 jogos como mandante contra o Inter, com destaque para o desempenho defensivo e a eficiência nas bolas paradas. A última vez que recebeu o Colorado, venceu por 1 a 0 no Beira-Rio, ainda no primeiro turno do Brasileirão 20251.

A equipe aposta na solidez defensiva e na velocidade pelos lados para surpreender o rival, além de contar com o retorno de jogadores importantes que estavam no departamento médico.

Histórico do confronto

Total de jogos: 93

Vitórias do Inter: 38

Vitórias do Palmeiras: 29

Empates: 26

O duelo é marcado por equilíbrio, mas com vantagem histórica para o Inter. No entanto, quando o jogo é em São Paulo, o Palmeiras costuma levar a melhor, com 51% de vitórias como mandante.

Desfalques

Inter: Borré (desconforto na coxa direita), Bernabei (suspenso), Ronaldo (edema ósseo no joelho direito), Bruno Gomes (aprimora parte física após cirurgia no joelho esquerdo) e Lucca Drummond (aprimora parte física após cirurgia no joelho direito).

Palmeiras: Bruno Rodrigues (transição entre a parte física e técnica), Paulinho (cirurgia na perna direita) e Abel Ferreira (suspenso).

Prováveis escalações

Inter – Técnico (Roger Machado): Rochet; Aguirre, Vitão, Juninho e Victor Gabriel; Thiago Maia, Alan Rodríguez, Vitinho, Alan Patrick e Carbonero; Ricardo Mathias.

Palmeiras – Técnico (João Martins): Weverton; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista e Mauricio; Felipe Anderson, Flaco López e Vitor Roque.

