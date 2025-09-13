Sábado, 13 de setembro de 2025

Leia a edição de hoje aqui

Inter Inter vence o Gre-Nal e assume liderança do Gauchão Feminino

Por Redação O Sul | 13 de setembro de 2025

Com o gol de Belén Aquino, o Internacional encerrou uma sequência de sete clássicos sem vencer o Grêmio e assumiu a liderança do Gauchão Feminino.

Foto: Lara Vantzen/Internacional
Com o gol de Belén Aquino, o Internacional encerrou uma sequência de sete clássicos sem vencer o Grêmio e assumiu a liderança do Gauchão Feminino.

O Inter conquistou uma vitória importante na manhã deste sábado (13), ao bater o Grêmio por 1 a 0 no segundo clássico Gre-Nal do Campeonato Gaúcho Feminino 2025. Jogando no campo do Sesc Protásio Alves, em Porto Alegre, as Gurias Coloradas mostraram consistência e maturidade para garantir os três pontos e assumir a liderança da competição.

O jogo foi equilibrado, mas o Inter soube aproveitar melhor as oportunidades. No primeiro tempo, Clara quase abriu o placar após boa jogada pela esquerda, e a equipe manteve o controle da posse. Na segunda etapa, veio o momento decisivo: Iasmin foi derrubada na área e Belén Aquino converteu o pênalti com categoria, colocando o Colorado em vantagem.

Mesmo com a pressão do Grêmio nos minutos finais, a defesa colorada se manteve firme, com destaque para a atuação segura da goleira Mari e da zagueira Bruna Benites, que liderou o sistema defensivo com autoridade.

Com o resultado, o Inter chegou a 13 pontos e assumiu a liderança isolada do Gauchão Feminino. A equipe segue invicta na competição e demonstra evolução tática sob comando técnico, com destaque para a solidez defensiva e eficiência ofensiva.

Além disso, a vitória encerra uma sequência de sete clássicos sem vencer o rival e reforça o bom momento das Gurias Coloradas, que agora miram a classificação antecipada para as semifinais.

O Inter volta a campo no dia 28 de setembro, quando enfrenta o Flamengo de São Pedro pela 8ª rodada. A equipe busca manter o embalo e consolidar sua posição como favorita ao título estadual.

Adolescente de 14 anos fica ferido em acidente com três veículos na BR-285, em Bossoroca
Apenados da Penitenciária de Charqueadas produzem ecobags em produção totalmente artesanal
