Sábado, 13 de setembro de 2025
Por Redação O Sul | 13 de setembro de 2025
O caso foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Bossoroca, que vai investigar as circunstâncias do acidente.Foto: PRF/Divulgação
Um adolescente de 14 anos ficou ferido em um acidente na BR-285, em Bossoroca, na região das Missões, na madrugada deste sábado (13). A colisão ocorreu no quilômetro 590 da rodovia, por volta da 1h.
Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o jovem dirigia um Fiat Toro no sentido de Santo Antônio das Missões para São Luiz Gonzaga quando perdeu o controle do veículo. O carro atravessou a pista, bateu em duas árvores e acabou tombando sobre a faixa de rolamento.
Na sequência, outros dois veículos que trafegavam no mesmo sentido também colidiram na traseira da caminhonete. O acidente provocou a interdição parcial da rodovia durante o atendimento da ocorrência.
O caso foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Bossoroca, que vai investigar as circunstâncias do acidente.
Voltar Todas de Rio Grande do Sul