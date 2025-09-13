Rio Grande do Sul Adolescente de 14 anos fica ferido em acidente com três veículos na BR-285, em Bossoroca

Por Redação O Sul | 13 de setembro de 2025

O caso foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Bossoroca, que vai investigar as circunstâncias do acidente. Foto: PRF/Divulgação O caso foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Bossoroca, que vai investigar as circunstâncias do acidente. Foto: PRF/Divulgação

Um adolescente de 14 anos ficou ferido em um acidente na BR-285, em Bossoroca, na região das Missões, na madrugada deste sábado (13). A colisão ocorreu no quilômetro 590 da rodovia, por volta da 1h.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o jovem dirigia um Fiat Toro no sentido de Santo Antônio das Missões para São Luiz Gonzaga quando perdeu o controle do veículo. O carro atravessou a pista, bateu em duas árvores e acabou tombando sobre a faixa de rolamento.

Na sequência, outros dois veículos que trafegavam no mesmo sentido também colidiram na traseira da caminhonete. O acidente provocou a interdição parcial da rodovia durante o atendimento da ocorrência.

O caso foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Bossoroca, que vai investigar as circunstâncias do acidente.

