Política Bolsonaro desafia ministro do Supremo a prendê-lo e cassá-lo por desconfiar do sistema eleitoral

Por Redação O Sul | 19 de abril de 2022

"Que democracia é essa?", questionou o presidente da República Foto: Divulgação/PR

O presidente Jair Bolsonaro desafiou o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) e atual vice-presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), Alexandre de Moraes, a prendê-lo ou cassá-lo por desconfiar do sistema de votação brasileiro.

O chefe do Executivo também criticou o TSE, chamando a Corte de “TSE futebol clube”. “O grande problema que a gente tem é o Tribunal Superior Eleitoral. Virou lá um grupo fechado, TSE futebol clube. O que se fala é lei”, disse Bolsonaro em entrevista.

“Há poucas semanas, o Alexandre de Moraes falou que quem desconfiar do processo eleitoral vai ser cassado e preso. Ô, Alexandre, eu estou desconfiado. Vai me prender? Vai cassar meu registro? Que democracia é essa? Nós podemos desconfiar de tudo, quando desconfia a gente aperfeiçoa”, acrescentou o presidente da República.

Procurada, a assessoria de imprensa do Supremo informou que não iria comentar as declarações de Bolsonaro, dadas no último fim de semana. Recentemente, o presidente voltou a fazer críticas ao sistema eleitoral brasileiro.

