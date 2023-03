A devolução atende a uma determinação do TCU (Tribunal de contas da União). Segundo a Corte, apenas presentes de pequeno valor, perecíveis e de caráter personalíssimo, como camisetas e bonés, podem ser incorporados ao acervo privado do presidente da República.

As joias dadas pela Arábia Saudita, avaliadas em R$ 500 mil, devem ir para o setor de penhor de uma agência da Caixa Econômica Federal em Brasília. O conjunto, composto de relógio, caneta, anel, abotoaduras e masbaha (um tipo de rosário) da marca de luxo Chopard, foi entregue a uma comitiva do Ministério das Minas e Energia em 2019. As joias entraram no Brasil sem serem declaradas às autoridades.

A mesma comitiva trouxe ao Brasil, também sem declarar, um outro conjunto de joias de R$ 16,5 milhões que acabou apreendido pela Receita Federal no aeroporto de Guarulhos. Os presentes foram dados à ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro pelo governo saudita.