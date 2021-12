Política Bolsonaro diz que ainda não definiu vice para 2022

Por Redação O Sul | 7 de dezembro de 2021

“Não está escolhido o vice. O vice quem vai escolher sou eu. Vice eu considero um casamento", disse Bolsonaro Foto: PR/Divulgação “Não está escolhido o vice. O vice quem vai escolher sou eu. Vice eu considero um casamento", disse Bolsonaro . (Foto: PR/Divulgação) Foto: PR/Divulgação

O presidente Jair Bolsonaro (PL) disse, nesta segunda-feira (06), que ainda não decidiu quem será o vice dele na campanha para a reeleição em 2022. Segundo o chefe do Executivo, ele mesmo vai tomar essa decisão para evitar qualquer tipo de incômodo.

“Não está escolhido o vice. O vice quem vai escolher sou eu. Vice eu considero um casamento. Tem que ser uma pessoa que não te dê trabalho e que some. E, às vezes, mesmo a gente pensando nisso, o tiro sai pela culatra. Imagine deixar na mão de terceiros para escolher”, frisou Bolsonaro, ao falar com apoiadores em frente ao Palácio da Alvorada.

Bolsonaro ainda reclamou de alguns aliados que têm se colocado como vice dele para 2022. “Essas notas são pregadas na imprensa. A gente sabe quem está pregando, lamentavelmente para tumultuar. Gente nossa. Essa não foi invenção da imprensa, foi pregação de gente nossa, gente querendo se cacifar.”

Ele comentou que já acertou “muita coisa” com o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, mas reconheceu que o partido deve ter dificuldade em lançar candidatos próprios em alguns estados do país. Mesmo assim, disse que vai torcer pelos nomes que o PL escolher para concorrer no ano que vem e aposta nas filiações do ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, para disputar o governo de São Paulo, e do deputado federal Major Vitor Hugo (PSL-GO), para tentar o governo de Goiás.

“Tem estado que não tem chance de fazer [candidato próprio], não adianta querer fazer que não tem jeito. Você vai tentar compor com alguém. Eu não posso apoiar em um estado governador e senador e não fazer nenhum dos dois. Prefiro fazer o senador. Alguns vão criticar, achando que não deveria ser esse cara. Mas não dá para achar que não vai ter problema no partido. Quem não tem parente chato aí na família?”, questionou.

