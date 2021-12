Política Bolsonaro diz que ajuda argentina para a Bahia não era “necessária”, mas não a descarta para o futuro

Por Redação O Sul | 30 de dezembro de 2021

O presidente informou ainda que o governo federal está aberto a ajuda e doações internacionais. (Foto: Valter Campanato/Agência Brasil)

Jair Bolsonaro usou as redes sociais nesta quinta-feira (30) para comentar a negativa do envio de ajuda humanitária da Argentina, às cidades baianas afetadas pela chuva. O presidente está de férias no estado de Santa Catarina.

O pedido de autorização para a missão estrangeira foi feito pelo governador Rui Costa, na tarde de quarta-feira (29). A negativa partiu por meio do Ministério das Relações Exteriores.

“Em contato com o Itamaraty, a Chancelaria Argentina ofereceu assistência de 10 homens [“capacetes brancos”] para trabalho de almoxarife e seleção de doações, montagem de barracas e assistência psicossocial à população afetada pelas enchentes na Bahia”, escreveu Bolsonaro nas redes sociais.

“O fraterno oferecimento argentino, porém muito caro para o Brasil, ocorre quando as Forças Armadas, em coordenação com a Defesa Civil, já estavam prestando aquele tipo de assistência à população afetada, inclusive com o apoio de três helicópteros da Marinha e Exército”

“A avaliação foi de que a ajuda argentina não seria necessária naquele momento, mas poderá ser acionada oportunamente, em caso de agravamento das condições. A resposta do Ministério das Relações Exteriores à Embaixada Argentina é clara a esse respeito”. O presidente informou ainda que o governo federal está aberto a ajuda e doações internacionais.

“[Quarta, 29], o Itamaraty aceitou doações da Agência de Cooperação do Japão: são barracas de acampamento, colchonetes, cobertores, lonas plásticas, galões plásticos e purificadores de água, que chegarão à Bahia por via aérea e/ou serão adquiridos no mercado brasileiro”.

