Política Bolsonaro diz que decidiu não ir ao Paraguai, em encontro do Mercosul

Por Redação O Sul | 18 de julho de 2022

Compartilhe esta notícia:











Questionado sobre o que impede de não ir a Assunção, presidente disse que era problemas que tinha que resolver no Brasil Foto: Reprodução Questionado sobre o que impede de não ir a Assunção, presidente disse que era problemas que tinha que resolver no Brasil Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Após reunião no Palácio do Planalto com sua equipe de gabinete nesta segunda-feira (18), o presidente Jair Bolsonaro decidiu que não irá ao Paraguai, no encontro do Mercosul, marcado para a próxima quinta-feira, dia 21.

“Decidimos após reunião. Não irei ao Paraguai”, afirmou Bolsonaro. Neste domingo (17), o presidente Jair Bolsonaro havia afirmado que estava avaliando e que poderia ir a Assunção, mas que o martelo seria batido nesta segunda. Questionado sobre o que impede de não ir a Assunção, Bolsonaro disse que era problemas que tinha que resolver no Brasil.

“O que impede são problemas que tem para resolver aqui. É o que guarda o porco é o olho do dono. Eu perturbo ministro aqui, qualquer hora da madrugada. Eles sabem que eu ligo para eles. Respondem de madrugada também, o que tem que responder, a demanda no zap, e eu coordeno”, afirmou.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política