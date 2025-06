Política Bolsonaro diz que decisões do Supremo criam “ambiente” para Lula ser reeleito no ano que vem

Por Redação O Sul | 25 de junho de 2025

Compartilhe esta notícia:











Ex-presidente diz que não haveria contestação à campanha do petista, como diz ter ocorrido com ele em 2022. (Foto: Antonio Augusto/STF)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) disse nessa quarta-feira (25) que decisões do STF (Supremo Tribunal Federal) estão criando o que chamou de “ambiente” para reeleição do presidente Lula (PT).

De acordo com ele, há um cenário em que não pode haver contestação à campanha petista. Ele relembrou decisões do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) de 2022, quando sua candidatura não pôde vincular Lula a ditaduras em inserções de rádio e TV.

“Se, de acordo com decisão final do que Supremo já decidiu, realmente vai ser complicado as eleições do ano que vem. Se prepara um ambiente, se Lula vier candidato, ele ser reeleito. Porque não vai ter qualquer contestação”, disse Bolsonaro, em entrevista à rádio bolsonarista AuriVerde Brasil.

Em sua fala, o ex-presidente não deixa claro quais exatamente seriam essas decisões que favoreceriam Lula na campanha. Bolsonaro está inelegível e a disputa na direita pela sucessão já ocorre nos bastidores, ainda que ele publicamente não admita essa possibilidade.

Pesquisa Datafolha do último dia 16 mostra cenário em que Lula lidera intenção de voto para o primeiro turno, e que Bolsonaro seria o adversário mais competitivo.

Em simulações de segundo turno, o petista aparece empatado com a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro e com o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), de São Paulo.

Durante a entrevista nesta manhã, Bolsonaro buscou argumentar que há uma perseguição a possíveis candidatos ao Senado Federal em 2026. Ele cita seus filhos Eduardo, deputado federal licenciado, e Carlos, vereador pelo Rio de Janeiro. Para Bolsonaro, Eduardo pode ainda ficar inelegível.

“Eduardo Bolsonaro talvez tenha dificuldade, porque ele está no inquérito. [Entrou no inquérito agora porque] está atentando contra Estado democrático de Direito, conspirando contra instituições do Brasil. [Pode pegar] Doze anos de cadeia. Ou seja, não sabe o que vai acontecer com ele, mas pode se tornar inelegível”, afirmou.

O ex-presidente também falou que conversou com Carlos sobre a possibilidade de ser candidato ao Senado por Santa Catarina e, dois dias depois, ele foi indiciado pela PF (Polícia Federal) na investigação sobre a chamada “Abin paralela”.

Como mostrou a coluna da Mônica Bergamo, Bolsonaro já admite a interlocutores que Eduardo não concorrerá ao Senado por São Paulo. E, nessas conversas, demonstra ainda irritação com o fato de a corrida pela vaga já ter sido aberta, com políticos se colocando como pré-candidatos sem consultá-lo — e sem ter nem mesmo certeza de que o filho já abriu mão da disputa.

O ex-presidente soluçou diversas vezes durante a entrevista dessa quarta. O ex-presidente, na semana passada, afastou-se de compromissos públicos, após diagnóstico de pneumonia viral. Mas, nesta quinta-feira (26), estará em Belo Horizonte para retomar viagens com eventos de apoiadores.

Na Presidência, Bolsonaro acumulou uma série de declarações golpistas às claras, provocou crises entre os Poderes, colocou em xeque a realização das eleições de 2022, ameaçou não cumprir decisões do STF e estimulou com mentiras e ilações uma campanha para desacreditar o sistema eleitoral do país.

Após a derrota para Lula, incentivou a criação e a manutenção dos acampamentos golpistas que se alastraram pelo país e deram origem aos ataques do 8 de Janeiro.

Nesse mesmo período, adotou conduta que contribuiu para manter seus apoiadores esperançosos de que permaneceria no poder e, como ele mesmo admitiu publicamente, reuniu-se com militares e assessores próximos para discutir formas de intervir no TSE e anular as eleições.

Saudosista da ditadura militar (1964-1985) e de seus métodos antidemocráticos e de tortura, o ex-presidente já foi condenado pelo TSE por ataques e mentiras sobre o sistema eleitoral e é réu no STF sob a acusação de ter liderado a trama golpista de 2022. Hoje está inelegível ao menos até 2030.

Caso seja condenado pelos crimes de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio público e deterioração do patrimônio tombado, a pena pode passar de 40 anos de prisão. (Com informações da Folha de S.Paulo)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/bolsonaro-diz-que-decisoes-do-supremo-criam-ambiente-para-lula-ser-reeleito-no-ano-que-vem/

Bolsonaro diz que decisões do Supremo criam “ambiente” para Lula ser reeleito no ano que vem

2025-06-25