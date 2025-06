Acontece Sergs celebra 95 anos de história com posse de nova diretoria

Por Redação O Sul | 25 de junho de 2025

Compartilhe esta notícia:











Nova diretoria da Sergs é empossada durante cerimônia pelos 95 anos da entidade, em Porto Alegre. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A comemoração dos 95 anos da Sociedade de Engenharia do Rio Grande do Sul (Sergs) foi marcada pela posse solene da nova diretoria, eleita para o biênio 2025–2027, nesta quarta-feira (25), em uma reunião-almoço em sua sede, no bairro Pedra Redonda, em Porto Alegre.

Uma atuação voltada à valorização da profissão e à abertura de diálogo com governos, empresas e universidades foi o pilar citado pela nova gestão. A transmissão dos cargos foi realizada por Walter Lídio Nunes, que esteve à frente da presidência da Sergs nos mandatos de 2021 a 2023 e, por último, no período de 2023 a 2025. “Estou entregando a presidência com a sensação de missão cumprida. Deixo um total de 800 filiados à entidade e com uma média de 20 empresas apoiadoras. Nas minhas gestões, passei por momentos difíceis, como a pandemia e a enchente. Mesmo assim, consegui articular de forma satisfatória novos membros à Sergs”, disse o engenheiro mecânico.

Durante o evento, também foi promovido o lançamento da edição especial da Revista Sergs 95 anos.

Nova gestão

Assumem a presidência o engenheiro civil Leonardo Treiguer, a engenheira civil Tatiana Gomes Tedesco, como 1ª vice-presidente, e a engenheira civil Carolina Bottini Anzolch, como 2ª vice-presidente.

Leonardo Treiguer antecipou que terá como missão aproximar os profissionais do mundo físico da entidade. “Contar com a participação presencial dos engenheiros em nossos Sergs Debates será ideal para discutirmos novas ideias e, com isso, alavancarmos o setor. Vou fazer da Sergs um local de networking e estudo para os profissionais”, declarou o atual presidente e engenheiro civil.

Com a mesma motivação, Carolina pretende aproximar as universidades da entidade. “O nosso foco é trazer a juventude e novos engenheiros para dentro da Sergs. Pretendo lincar as universidades com a entidade, por meio de convênios”, destacou a engenheira civil. Segundo Tatiana, sua meta será tornar a Sergs a principal protagonista de ações. “Vamos tornar a nossa Sergs a porta-voz dos profissionais e da sociedade. Soluções sustentáveis na construção civil também entrarão em debate”, frisou a engenheira civil.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece

https://www.osul.com.br/sergs-celebra-95-anos-historia-com-nova-diretoria/

Sergs celebra 95 anos de história com posse de nova diretoria

2025-06-25