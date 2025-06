Acontece New&Now lança livro para colorir, refletir e redescobrir a moda

Por Redação O Sul | 25 de junho de 2025

Livro lançado pela New&Now transforma tendências de moda em experiência interativa com ilustrações para colorir Foto: Divulgação Foto: Divulgação

Em um mundo saturado por imagens digitais e coleções aceleradas, a New&Now, plataforma de tendências, lança “Press Pause. Play Trends. Fashion Goods”, um livro que convida o leitor a desacelerar e interagir com a moda de forma sensível e criativa. Mais do que uma publicação, a obra se apresenta como um “manifesto visual”, mesclando ilustrações inspiradas em ícones como Dior, Vivienne Westwood e Issey Miyake com textos curtos sobre suas influências — tudo em formato para colorir. O livro é exclusivo e em edição limitada e será disponibilizado apenas para quem assinar a plataforma, durante o mês de junho pelo link.

Moda como experiência tátil

Criado pela especialista em Negócios de Moda e pesquisadora de tendências Symone Rech, o projeto nasceu da vontade de unir repertório e contemplação. As imagens, geradas por inteligência artificial e finalizadas por uma designer, ganham traços suaves e a leveza das canetinhas, incentivando o público a tocar, pintar e reinterpretar cada página.

“A moda vive de narrativas, mas muitas vezes nos esquecemos de que ela também pode ser uma pausa, um diálogo íntimo entre quem cria e quem veste. Com o ‘Fashion Goods’, queremos devolver esse lado humano — a possibilidade de tocar, riscar e até mesmo ‘errar’ as cores de um vestido icônico. Afinal, a moda não é só para ser vista, mas para ser vivida.”, explica Symone.

A abordagem reflete uma moda menos sobre consumo e mais sobre percepção e afeto — um contraponto à velocidade das redes sociais.

Inovação e interatividade

Dirigido a entusiastas e profissionais, o livro é o primeiro do gênero a traduzir conteúdo de tendências em formato interativo. Além das ilustrações, traz contextos sobre estilistas e movimentos que moldaram a indústria, como os saltos esculturais de Noritaka Tatehana ou as revoluções de Vivienne Westwood. “É um gesto de pausa criativa em tempos de excesso”, diz Symone.

Sobre a New& Now

A New&Now é uma plataforma especializada em pesquisa de tendências, comportamento e desenvolvimento de produto. Com ela, as marcas conseguem tomar decisões mais seguras, mais precisas e coleções mais conectadas com o presente e o desejo do consumidor.

Com olhar atento ao mercado global e entendimento profundo da cultura brasileira, entregamos curadorias visuais e direcionamentos que unem repertório, sensibilidade e aplicação comercial.

Serviço:

New&Now

Site: newandnow.symonebrech.com.br

Instagram: @symoneb.rech

