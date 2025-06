Acontece Sculpt realiza workshop exclusivo com foco em estratégias comerciais e de marketing para a indústria

Por Redação O Sul | 25 de junho de 2025

Sculpt promove workshop para associados do Sindimetal em São Leopoldo com foco em estratégias de marketing e vendas para a indústria. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

No próximo dia 04 de julho, sexta-feira, a Sculpt, consultoria de marketing estratégico, promove um workshop prático voltado exclusivamente para associados do Sindimetal, na sede da entidade, em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. O encontro terá como foco principal estratégias comerciais e de marketing aplicadas à indústria, com uma abordagem voltada à prática e aos desafios reais enfrentados por empresas do setor.

A ação integra o movimento de expansão da Sculpt, que tem se destacado pela entrega de soluções personalizadas e integradas para negócios em diferentes estágios de maturidade. A consultoria é conhecida por sua metodologia própria, que une inteligência de mercado, comunicação e performance para impulsionar o crescimento sustentável de seus clientes.

“O objetivo é compartilhar ferramentas e processos que ajudem empresas industriais a tornarem sua comunicação mais eficaz e seu posicionamento mais competitivo”, explica Nina Leonel, fundadora e CEO da Sculpt. “Queremos provocar uma reflexão prática: como transformar marketing e vendas em alavancas reais de crescimento para negócios industriais?”, completa.

Com uma atuação consolidada junto a ecossistemas de inovação e empresas de diversos segmentos, a Sculpt aposta na proximidade com o cliente e na conexão entre marca, negócio e vendas como diferencial estratégico. O workshop é uma oportunidade para que os associados do Sindimetal tenham acesso direto a essa abordagem prática e estruturada.

