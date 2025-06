Acontece Roda de Negócios da IESA e GWM gera novas parcerias em mobilidade elétrica no estado

Por Redação O Sul | 25 de junho de 2025

Liderado pelo diretor comercial da IESA GWM, Aurelio Júnior, o encontro reuniu mais de 50 empresários, além de especialistas e representantes do poder público gaúcho Foto: Francine Fischer Foto: Francine Fischer

O showroom da IESA e GWM foi palco de uma Roda de Negócios na noite desta terça-feira (24), na Zona Norte da capital. O evento reuniu mais de 50 empresários, além de especialistas e representantes do poder público do Rio Grande do Sul. Com a proposta de fomentar novas parcerias comerciais, o Grupo IESA apresentou soluções tecnológicas para empresas e órgãos governamentais.

O gerente de vendas corporativas da GWM Brasil, Ricardo Paradeda, comentou a gama de opções oferecidas pela empresa. “Temos em circulação os modelos híbridos convencionais (HEV), os Plug e o In PHEV, além dos 100% elétricos (BEV)”, destacou.

O modelo Haval H6 One foi apresentado no evento, um veículo direcionado ao mercado corporativo e lançado em versão limitada. Paradeda também revelou outras duas novidades durante a Roda de Negócios: o lançamento do Haval H9 e do Pick-up Poer P30 programado para acontecer durante a Expointer.

O diretor comercial da IESA GWM, Aurelio Júnior, ressaltou a importância da Roda de Negócios. “O encontro está permitindo uma troca de ideias. Além do network e das parcerias comercias, que são essenciais para ampliarmos resultados”, disse. Ainda conforme Aurélio, o evento é um passo importante no processo de eletrificação do mercado no país. “A partir da Roda de Negócios conseguimos indicar a melhor opção entre os eletrificados. A nossa pretensão é seguir com o evento por todo o Brasil”, adiantou.

