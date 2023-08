Política Bolsonaro diz que depositou quase R$ 1 milhão para pagar multas por não usar máscaras durante a pandemia

Por Redação O Sul | 16 de agosto de 2023

Governador paulista tinha enviado projeto de lei para anistiar quem devia multas por não usar as máscaras. (Foto: Alan Santos/PR)

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou que fez um depósito em juízo de R$ 913,3 mil nessa quarta-feira (16) para pagar as multas por não ter usado máscaras durante a pandemia de covid no Estado de São Paulo. A Secretaria da Saúde do estado ainda não confirmou o pagamento.

No sistema da dívida ativa do Estado, consta que ele deve R$ 1,62 milhão.

Na terça-feira (15), o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), havia protocolado um Projeto de Lei na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) para anistiar as multas de quem não usou máscara durante pandemia da covid. A medida poderia beneficiar Bolsonaro.

Segundo análise do comentarista da GloboNews Octavio Guedes, porém, a “anistia é ruim” para o ex-presidente. Octavio lembra que, por ter arrecadado R$ 17 milhões entre seus seguidores sob a justificativa de usar os recursos para quitar as multas, Bolsonaro, ao pagá-las, “mantém a fonte de financiamento dele, que é o Pix”.

“Ele está dando uma satisfação para quem depositou o Pix: ‘Olha, mesmo com anistia, eu estou pagando’.”, afirmou Octavio no programa GloboNews Mais na tarde desta quarta. “É uma tática dele pra não ter de devolver o Pix. Como devolveria? Para quem devolveria esse dinheiro? E, ao mesmo tempo, se mais pra frente precisar de um novo Pix, vai dizer que ele realmente precisa do dinheiro para pagar multas. A anistia é ruim pra ele. Você faz uma vaquinha, ganha uma grana e não vai gastar com aquilo?”

O próprio Tarcísio foi autuado pela Vigilância Sanitária por retirar a máscara em eventos durante a fase mais crítica da pandemia de covid. “Tirei em algum momento, para tirar uma fotografia, fui multado, entendi que o estado estava exercendo o seu poder de polícia administrativa, concordei com a multa, paguei”, afirmou em entrevista durante a campanha eleitoral.

O governo de São Paulo também cobra mais de R$ 113 mil em multas de Eduardo Bolsonaro (PL-SP), filho de Jair, por ter participado de eventos no estado também sem utilizar máscara. No caso dele, os juros ultrapassavam R$ 10 mil ainda no início deste ano.

Além disso, a medida pode ser prejudicial aos cofres públicos do estado, porque, segundo a Secretaria estadual da Saúde, existem cerca de 11 mil multas que devem ser aplicadas e que somam aproximadamente R$ 73 milhões a serem pagas.

