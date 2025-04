Política Bolsonaro diz que deve ser operado neste domingo e que médico trata o seu caso como “grave”

Por Redação O Sul | 12 de abril de 2025

Ex-presidente foi internado com dores após uma obstrução intestinal decorrente da facada sofrida em 2018. (Foto: Reprodução/Redes sociais)

Jair Bolsonaro pode passar por uma cirurgia neste domingo (13), segundo informou o próprio ex-presidente. A equipe médica responsável por acompanhar a saúde do ex-mandatário avalia realizar um procedimento para avaliar o impacto dos danos da obstrução intestinal, decorrente de sequelas da facada no abdômen que o ex-capitão do Exército sofreu durante a campanha em 2018.

O ex-presidente participava na sexta-feira (11) de manhã de um ato político no Rio Grande do Norte quando começou a sentir dor na região da barriga. Ele foi atendido às 11h15 num hospital na cidade de Santa Cruz, a 115 quilômetros da capital potiguar, e depois foi transferido para Natal. Segundo o boletim médico, Bolsonaro apresentava um quadro de distensão abdominal.

Ao avaliar a situação de saúde de Bolsonaro, a equipe médica ficou preocupada com indícios de piora no quadro de obstrução intestinal apresentado pelo ex-presidente, que, desde a facada no abdômen, tem histórico de interrupção do trânsito no intestino que é controlado a partir de medicação.

“Da forma como ele chegou, bastante desidratado, [com] muita dor e distensão abdominal exuberante, dá para dizer com alguma segurança que esse foi o quadro mais exuberante em relação aos quadros anteriores que ele apresentou. Embora eu não tenha acompanhado presencialmente as outras ocasiões”, afirmou em coletiva o médico Claudio Birolini, que acompanha o quadro clínico de Bolsonaro.

Aliados do ex-presidente dizem que ele pode ser operado neste domingo na hora do almoço. Não há confirmação oficial ainda do horário da cirurgia. Bolsonaro deve passar por uma nova avaliação médica.

Desde o atentado com facada na região abdominal, em 6 de setembro de 2018, em Juiz de Fora (MG), o ex-presidente foi submetido a pelo menos seis cirurgias no local, de correções de hérnias a desobstruções intestinais.

A faca penetrou a parede abdominal, transfixou alças intestinais e vasos sanguíneos, e ficou alojada a poucos milímetros da artéria mesentérica superior, um dos principais ramos da aorta abdominal, responsável por irrigar grande parte do intestino delgado e porções do intestino grosso. (Com informações do jornal O Globo)

