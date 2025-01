Política Bolsonaro diz que Donald Trump pode “afastar inelegibilidades” como a dele

Por Redação O Sul | 18 de janeiro de 2025

Jair Bolsonaro (foto) não quis explicar como o presidente dos EUA faria isso, mas afirmou que Donald Trump não permitiria perseguições de opositores Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil (Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil) Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) disse, neste sábado (18), acreditar que Donald Trump pode colaborar com a democracia no Brasil ao “afastar” inelegibilidades políticas como a dele.

“Com toda certeza, se ele me convidou [para a cerimônia de posse], ele tem a certeza de que pode colaborar com a democracia do Brasil, afastando inelegibilidades políticas, como as duas minhas que tive”, disse.

Bolsonaro falou a jornalistas ao acompanhar a esposa, Michelle Bolsonaro, ao Aeroporto de Brasília. Ela viajou para Washington, nos Estados Unidos, e vai representar o ex-presidente na posse de Trump. Ele não foi autorizado a ir e ainda está com o passaporte retido por decisão do ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal).

Questionado sobre como Trump poderia reverter a inelegibilidade dele, Bolsonaro desconversou e não deu detalhes. “Só a presença dele, o que ele quer, as ações. Não vai permitir certas pessoas pelo mundo, perseguindo opositores. […] Não vou dar palpite, nem sugestão, ele sabe o que está acontecendo”, disse.

Bolsonaro afirmou ainda que somente a presença de Trump na presidência dos Estados unidos já provoca mudanças globais, como o acordo entre Hamas e Israel e a renúncia de Justin Trudeau.

