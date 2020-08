Bolsonaro conversou com apoiadores na saída do Palácio da Alvorada. (Foto: Isac Nóbrega/PR)

O presidente Jair Bolsonaro afirmou, nesta quinta-feira (20), que será “impossível” governar o País se a Câmara dos Deputados acompanhar o Senado e decidir derrubar o veto que impede reajustes salariais para os servidores públicos.

Bolsonaro deu a declaração ao conversar com apoiadores na saída do Palácio da Alvorada. Na quarta (19), o Senado decidiu, por 42 votos a 30, derrubar o veto do presidente que impede os reajustes.

O veto ainda tem de ser analisado pela Câmara dos Deputados. A votação foi adiada para esta quinta-feira porque a base aliada do governo foi surpreendida com a derrubada do veto pelos senadores.

Se o veto for mantido pela Câmara, a concessão de reajustes a qualquer categoria do serviço público fica proibida até o fim do ano que vem. Se for derrubado, o reajuste não é automático, fica a critério das autoridades competentes.

“Ontem, o Senado derrubou um veto que vai dar um prejuízo de R$ 120 bilhões para o Brasil. Então, eu não posso governar o País. Se a derrubada do veto for mantida na Câmara, é impossível governar o Brasil. É impossível”, disse Bolsonaro.

Os vetos presidenciais são analisados em sessão conjunta do Congresso Nacional, que reúne deputados e senadores.