Bolsonaro diz que ficou "maravilhado" com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden

Por Redação O Sul | 10 de junho de 2022

"Foi excepcional, estou muito feliz", afirmou Bolsonaro em entrevista após o encontro com Biden

O presidente Jair Bolsonaro disse que ficou “maravilhado” com o seu colega dos Estados Unidos, Joe Biden. A declaração foi dada em entrevista após a reunião entre os dois mandatários na Cúpula das Américas, em Los Angeles, na quinta-feira (09).

“Foi excepcional, estou muito feliz. Posso dizer que estou maravilhado com ele. Não estou errando em falar dessa maneira. Ficamos quase meia hora conversando reservadamente”, afirmou o presidente do Brasil.

Bolsonaro disse que Biden “concorda” com o governo brasileiro no que diz respeito à Amazônia, destacando o papel do Brasil na preservação ambiental. “Falamos abertamente sobre Amazônia, depois reservadamente. Ele concorda conosco. Ela é muito grande. O Brasil é um exemplo para a preservação ambiental do mundo todo. Temos pela frente a questão da energia limpa, como a eólica”, destacou Bolsonaro.

Segundo ele, Biden se comprometeu a colaborar com a manutenção da democracia e da liberdade. “Na reunião reservada, que é segredo de Estado obviamente, ele se comprometeu a colaborar conosco, assim como as nações civilizadas fazem, para o bem dos nossos povos e a manutenção da democracia, da liberdade. Comungamos da mesma percepção. Ficou bom para ele e ficou bom para mim.”

