Brasil Aposta do Litoral Norte gaúcho fatura mais de R$ 350 mil na loteria Dia de Sorte

Por Redação O Sul | 10 de junho de 2022

Compartilhe esta notícia:











A aposta ganhadora foi feita em Cidreira Foto: Divulgação A aposta ganhadora foi feita em Cidreira. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Uma aposta de Cidreira, no Litoral Norte do Rio Grande do Sul, acertou, na noite de quinta-feira (09), as sete dezenas do concurso 615 da loteria Dia de Sorte e faturou R$ 350.537,15.

Os números sorteados foram: 03, 06, 11, 14, 17, 28 e 29. Outras 61 apostas acertaram seis dezenas e ganharam R$ 1.765,16 cada, segundo a Caixa Econômica Federal.

O próximo sorteio da loteria, que ocorre neste sábado (11), pode pagar R$ 150.000

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil