Política "Chapa com Alckmin é demonstração de que responsabilidade fala mais alto do que divergências", diz Lula

Por Redação O Sul | 10 de junho de 2022

Lula e Alckmin sempre foram adversários políticos

O pré-candidato do PT à Presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmou que a união dele com o ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin (PSB) para disputar as eleições deste ano “tem o propósito de consertar o Brasil” e é “uma demonstração de que a responsabilidade fala mais alto do que as divergências” que existem entre os dois.

Até então, Lula e Alckmin sempre foram adversários políticos. A escolha do ex-governador para ser vice do petista enfrentou resistência de aliados. “É por isso que eu e Alckmin estamos juntos. É uma demonstração de que a responsabilidade fala mais alto do que as nossas divergências”, afirmou Lula em entrevista na quarta-feira (08).

Lula também disse que, se for eleito, o Brasil voltará a ser a sexta economia do mundo, com aumento do salário mínimo e estímulo ao pequeno e médio produtor rural.

“Vamos aumentar o salário mínimo, vamos facilitar a venda do pequeno e médio produtor rural, vamos fazer com que o agronegócio sério, que não está desmatando, continue exportando porque o Brasil precisa disso. Nós queremos criar, quem sabe, milhares de cooperativas nesse País, de pequenos e médios empreendedores, de mulheres e de homens, para que esse País volte a ser um País alegre, um País festivo”, declarou o petista.

