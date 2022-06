Economia Privatização da Eletrobras: preço por ação é definido em R$ 42

Por Redação O Sul | 10 de junho de 2022

As negociações das ações na B3, a Bolsa de Valores brasileira, começarão na segunda-feira.

O preço por ação ordinária da Eletrobras foi definido em R$ 42 na quinta-feira (09), depois que o governo decidiu privatizar a companhia, a principal empresa do setor elétrico brasileiro. Essa é a maior oferta de ações na Bolsa brasileira desde a megacapitalização da Petrobras, realizada em 2010.

A operação deve movimentar R$ 33,7 bilhões. O prazo para os investidores manifestarem a intenção de compra e reserva de ações iniciou no dia 3 deste mês e terminou na quarta-feira (08). A precificação do valor da ação dependeu justamente do apetite dos investidores.

A oferta foi aberta para investidores nacionais e estrangeiros. O governo autorizou o uso de até 50% do valor da conta vinculada ao FGTS para trabalhadores participarem da operação. Se o valor total reservado com o uso do FGTS ultrapassar o teto de R$ 6 bilhões, haverá rateio proporcional das ações entre os investidores, considerando o pedido de reserva de cada um deles.

As negociações das ações na B3, a Bolsa de Valores brasileira, começarão na segunda-feira (13). O governo optou por realizar a privatização por meio de uma capitalização: a União vai oferecer novas ações da Eletrobras na Bolsa de Valores e, com isso, deixará de ser sua acionista controladora. A parcela do governo na empresa deve cair para 45% de participação.

A União terá ação preferencial de classe especial, a “golden share”, que dará poder de veto nas deliberações sobre o estatuto social da empresa. Isso significa que, mesmo após perder o controle majoritário, o governo seguirá com poder de veto para determinadas decisões da Eletrobras.

