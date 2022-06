Mundo Donald Trump incentivou “tentativa de golpe”, aponta comitê que investigou a invasão do Capitólio

Por Redação O Sul | 10 de junho de 2022

O comitê que investigou a invasão do Capitólio – sede do Congresso dos Estados Unidos, em Washington –, ocorrida em janeiro de 2021, informou na quinta-feira (09) que o ex-presidente Donald Trump estava por trás de uma “tentativa de golpe” para se manter no poder após perder as eleições para Joe Biden.

Em uma audiência televisionada em horário nobre sobre as descobertas da investigação, o comitê especial apontou a existência de uma trama orquestrada por Trump para reverter o resultado das eleições de 2020.

Trump pode ser processado e, se condenado, se tornar inelegível. O presidente do comitê, o democrata Bennie Thompson, acusou Trump de estar “no centro dessa conspiração”.

“O dia 6 de janeiro de 2021 foi o culminar de uma tentativa de golpe, uma tentativa descarada de derrubar o governo. A violência não foi um acidente”, declarou.

Também foram divulgadas imagens, algumas inéditas, de atos violentos na sede do Congresso. Cinco pessoas morreram.

Trump chamou a investigação de uma “caça às bruxas” sem fundamento. “Tratava-se de uma eleição fraudada e roubada, e um país que estava prestes a ir para o inferno”, acrescentou.

