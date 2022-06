Arthur Lencina O melhor momento de empreender é agora!

Por Arthur Lencina | 10 de junho de 2022

Muito se fala em bolhas dentro do mercado, seja a financeira, imobiliária, e agora a onda são as criptomoedas, todas elas sempre prestes a explodir, dizem. Mas há uma coisa, um anseio, dentro de muitas pessoas, que ano após ano cresce, e nós chamamos de vontade de mudar o status quo e sair da mesmice dos modelos de empresas e formas de trabalho tradicionais.

Diariamente passamos por problemas que julgamos serem fáceis de resolver, e questionamos como nunca foi solucionado. E é aí que entram os empreendedores. Pessoas que têm a coragem de identificar essas oportunidades e soluções para criar algo positivo para a sociedade em geral.

Além disso, quando um empreendedor dá seu primeiro passo de coragem, e resolve investir seu tempo e recursos em uma nova ideia, ele muda também a vida das pessoas ao seu redor e as que ele emprega. Principalmente por ser uma fonte de novas oportunidade de vagas de trabalho, seja qualquer o ramo do empreendimento.

Particularmente, posso falar com mais propriedade do mercado publicitário, pois trabalho há mais de seis anos na empresa que fundei e atualmente sou o CEO da agência. Esse projeto começou bem pequeno, mas precisou de um passo de coragem e fé para ir adiante e crescer. Mas é impossível falar de empreendedorismo sem falar nas pessoas, até porque são elas que acordam todos os dias de manhã e fazem o esforço que mantém a roda girando.

Outro ponto importante dentro do empreendedorismo é a porta que se abre para novos negócios e parcerias. Nem sempre uma única empresa pode resolver todos os problemas do mundo, mas com parceiros, é possível encontrar soluções mais rápido e ainda fazer a conexão entre as pessoas, criando novas parcerias e expandindo ainda mais o próprio empreendimento dentro no nicho em que ele se encontra.

Além disso, é preciso também entender o contexto e mercado em que se está inserido, por isso entendo que é muito importante dar oportunidade para novas pessoas, que querem se inserir no mercado, mas conseguindo equilibrar com outras pessoas que já tenham experiência de mercado. Assim, é possível ter troca de experiências, mesclando o entendimento de mercado, com a juventude que entende tudo das novas tendências das redes, por exemplo.

Sendo assim, o incentivo ao empreendedorismo é importante, porque além de incentivar os inquietos e mobilizá-los para criação de soluções modernas, abre muitas oportunidades para quem precisa se inserir no mercado. E não há momento errado para empreender, o melhor momento sempre será agora, mas o importante é dar o primeiro passo de coragem e fé, para que a mudança comece a acontecer. Sou prova viva disso, assim como tantos outros empreendedores espalhados neste mundo afora.



Arthur Lencina – Federasul Divisão Jovem

CEO da Agência Euro

