Bolsonaro diz que Forças Armadas e PMs desfilarão em Copacabana no 7 de Setembro

Por Redação O Sul | 30 de julho de 2022

“Às 16h, do dia 7 de setembro, pela primeira vez, as nossas Forças Armadas e as nossas irmãs forças auxiliares estarão desfilando na praia de Copacabana ao lado do nosso povo”, disse. Foto: Wilson Dias/Agência Brasil “Às 16h, do dia 7 de setembro, pela primeira vez, as nossas Forças Armadas e as nossas irmãs forças auxiliares estarão desfilando na praia de Copacabana ao lado do nosso povo”, disse. (Foto: Wilson Dias/Agência Brasil) Foto: Wilson Dias/Agência Brasil

O presidente Jair Bolsonaro (PL), candidato à reeleição, disse neste sábado (30) que as Forças Armadas e as forças auxiliares desfilarão na praia de Copacabana na tarde do dia 7 de setembro para marcar os 200 anos da Independência do Brasil.

Bolsonaro fez a declaração durante a convenção nacional dos Republicanos, realizada em conjunto com a convenção estadual da legenda em São Paulo, onde foi oficializada a candidatura do ex-ministro da Infraestrtura Tarcísio Gomes de Freitas ao governo paulista.

“No dia 7 de setembro estarei pela manhã lá em Brasília, com o povo na rua e as tropas desfilando. À tarde, nós queremos, pela primeira vez, inovar no Rio de Janeiro. Sei que vocês queriam aqui (em São Paulo), mas nós queremos inovar no Rio de Janeiro”, disse.

“Às 16h, do dia 7 de setembro, pela primeira vez, as nossas Forças Armadas e as nossas irmãs forças auxiliares estarão desfilando na praia de Copacabana ao lado do nosso povo”, acrescentou. As polícias militares são forças auxiliares das Forças Armadas, de acordo com a Constituição.

O presidente, que é ex-capitão do Exército e nomeou uma quantidade sem precedentes de militares da reserva e da ativa para cargos civis no governo.

