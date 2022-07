Mundo Joe Biden testa positivo novamente para covid

Por Redação O Sul | 30 de julho de 2022

Compartilhe esta notícia:











“Não tenho sintomas, mas vou me isolar para a segurança de todos ao meu redor”, disse o presidente norte-americano. Foto: Reprodução “Não tenho sintomas, mas vou me isolar para a segurança de todos ao meu redor”, disse o presidente norte-americano. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, testou positivo novamente para covid neste sábado (30), de acordo com um comunicado do médico da Casa Branca, embora não esteja apresentando sintomas e se sinta “bastante bem”.

Biden, que testou positivo para a doença há nove dias, retomará os procedimentos de isolamento, e acredita-se que seu teste positivo seja a positividade de “rebote” experimentada por alguns pacientes com Covid, de acordo com o médico da Casa Branca, Kevin O’Connor.

O presidente fazia uso do antiviral da farmacêutica Pfizer contra o coronavírus, o Paxlovid. No Twitter, Biden escreveu: “Não tenho sintomas, mas vou me isolar para a segurança de todos ao meu redor”.

No comunicado, a Casa Branca informou que “conforme descrito na semana passada, reconhecendo o potencial para a chamada positividade covid de ‘rebote’ observado em uma pequena porcentagem de pacientes tratados com Paxlovid, o presidente aumentou a frequência de seus testes, tanto para proteger as pessoas ao seu redor quanto para garantir a detecção precoce de qualquer retorno do vírus”.

Na sexta-feira (29), Biden havia testado negativo para a doença. O antígeno apareceu reagente neste sábado. De acordo com a nota, o presidente não experimentou nenhum ressurgimento dos sintomas e continua se sentindo muito bem.

“Este sendo o caso, não há razão para reiniciar o tratamento neste momento, mas obviamente continuaremos observação de perto”, escreveram.

Primeiro teste positivo

Joe Biden testou positivo para o coronavírus na quinta-feira (21). Na ocasião, a secretária de imprensa, Karine Jean-Pierre, disse em comunicado que ele continuaria desempenhando as funções do escritório e que havia começado a fazer uso do a fazer uso de Paxlovid.

O medicamento está disponível por meio de autorização de uso emergencial da agência reguladora Food and Drug Administration dos EUA para tratamento de covid leve a moderada em pessoas com 12 anos ou mais que correm alto risco de doença grave. Requer receita médica.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo