Política Bolsonaro diz que não pretende apoiar nenhum candidato neste ano

Por Redação O Sul | 2 de junho de 2020

“Não pretendo apoiar prefeito em lugar nenhum. Não tenho partido, exatamente para não me meter em política esse ano", disse o presidente Foto: Reprodução “Não pretendo apoiar prefeito em lugar nenhum. Não tenho partido, exatamente para não me meter em política esse ano", disse o presidente. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O presidente Jair Bolsonaro afirmou, nesta terça-feira (02), a apoiadores no Palácio da Alvorada que não pretende apoiar nenhum candidato nas eleições municipais, marcadas para outubro deste ano.

“Não pretendo apoiar prefeito em lugar nenhum. Não tenho partido, exatamente para não me meter em política esse ano. Tenho muito trabalho aqui em Brasília para ficar entrando em questões municipais”, disse a apoiadores.

O presidente também comentou sobre as manifestações contrárias ao governo federal realizadas na segunda-feira (01) em Curitiba. “Alguém viu o quebra-quebra em Curitiba?”, perguntou.

O ato terminou em confronto com a Polícia Militar, que usou bombas de gás lacrimogênio para dispersar manifestantes. No ato, os manifestantes atearam fogo em lixeiras, quebraram fachadas de vidro de comércio e fizeram pichações em pontos de ônibus. Os manifestantes também gritavam palavras de ordem contra Bolsonaro e puseram fogo em uma bandeira do Brasil.

