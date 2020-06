Rio Grande do Sul Novo vídeo sobre o Distanciamento Controlado mostra retorno de atividades em CFCs no Rio Grande do Sul

O retorno das atividades nos CFCs (Centros de Formação de Condutores) é o tema do episódio oito da série especial sobre o distanciamento controlado no Rio Grande do Sul. Todos as reportagens estão disponíveis no canal do governo do Estado no YouTube.

No Rio Grande do Sul, os estabelecimentos responsáveis pelo processo de habilitação podem funcionar em todas as bandeiras. Nas cores amarela (risco baixo) e laranja (risco médio), o teto de operação é de 75% dos trabalhadores. Na vermelha (rico alto), o número de atendentes não pode passar de 50%. E na preta (risco altíssimo), apenas 25% podem trabalhar.

A Portaria 178, do DetranRS, autoriza os CFCs a oferecerem o curso de formação para a primeira habilitação na modalidade remota e estabelece as regras a serem cumpridas. As aulas práticas também estão de volta, mas com uma série de exigências de higienização nos veículos. Todos os detalhes que envolvem o processo de obtenção e renovação da CNH (Carteira Nacional de Habilitação) podem ser conferidos nesse episódio.

Além de trazer exemplos de empreendedores que estão retomando suas atividades, os vídeos buscam esclarecer as regras e os protocolos que devem ser seguidos em cada setor econômico, de acordo com a cor de bandeira correspondente ao grau de risco de contaminação pela Covid-19.

