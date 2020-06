Rio Grande do Sul Operação investiga esquema de fraude no serviço de “home care” a pacientes do IPE-Saúde no Estado

Por Redação O Sul | 2 de junho de 2020

Até o momento quatro pessoas foram presas. As investigações ocorreram em conjunto com o Ministério Público de Palmeira das Missões Foto: Polícia Civil/Divulgação Até o momento quatro pessoas foram presas. As investigações ocorreram em conjunto com o Ministério Público de Palmeira das Missões. (Foto: Polícia Civil/Divulgação) Foto: Polícia Civil/Divulgação

A Polícia Civil deflagrou, na manhã desta terça-feira (02) a Operação Aves de Rapina. A ofensiva é sobre a articulação entre advogados e profissionais da saúde – médicos e enfermeiras – para fraudar o IPE-Saúde (Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Rio Grande do Sul) por meio de ações judiciais que exigem fornecimento do serviço de home care a pacientes.

Até o momento quatro pessoas foram presas. As investigações ocorreram em conjunto com o Ministério Público de Palmeira das Missões e contaram com o auxílio de diversos órgãos de fiscalização e controle.

Ordens judiciais estão sendo cumpridas contra os agentes apontados como responsáveis pelo ajuizamento das demandas judiciais, elaboração de orçamentos e confecção de laudos, além de apreensão de documentos.

Esquema

O esquema movimentou 42 processos na Justiça de Palmeira das Missões, no Noroeste do Estado, desde 2014. Testemunhas contaram que um advogado, que é o principal investigado, cobrava R$ 6 mil para propor as ações, que estariam baseadas em laudos médicos fraudulentos.

Os valores desse tipo de serviço de atendimento domiciliar podem variar, por exemplo, de R$ 10 mil a R$ 80 mil, dependendo da necessidade de cada paciente — já que envolve uso de equipamentos, medicação e dieta especiais e atendimento multidisciplinar. É como uma hospitalização em casa. Entre 2016 e outubro do ano passado, o IPE-Saúde gastou R$ 37,7 milhões em home care.

Além da concentração de pedidos em uma mesma cidade e região, outros elementos contribuíram para levantar suspeitas em relação aos pedidos em Palmeira das Missões: a solicitação na Justiça era feita, inicialmente, sempre pelos mesmos dois advogados. Depois, só um seguiu no esquema.

