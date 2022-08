Política Bolsonaro diz que não tem “prazer nenhum” em ocupar o cargo de presidente

Por Redação O Sul | 24 de agosto de 2022

O presidente afirmou que o cargo é "uma missão de Deus".

O presidente Jair Bolsonaro disse que não tem “prazer nenhum” em ocupar o cargo. Ele afirmou que a função é “uma missão de Deus”.

“Prazer de estar naquela cadeira? Não tenho prazer nenhum. Um saco! Não dá mais para pescar por aí, contar uma piada, tomar um caldo de cana acolá etc. Mas eu entendo como uma missão, uma missão de Deus”, disse o presidente durante o Congresso Aço Brasil, em São Paulo.

No evento, Bolsonaro defendeu ações do seu governo no combate à pandemia de coronavírus e medidas econômicas. Ele disse que, se o PT tivesse vencido as eleições de 2018, o Brasil seria “lockdown e fique em casa, se puder”.

