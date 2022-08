Candidato a deputado federal morre após pneu de ônibus de turismo atingir o veículo que ele dirigia no Vale do Sinos

O candidato a deputado federal pelo Rio Grande do Sul Antonio Claudemir Weck (PSC), de 58 anos, morreu, na noite de terça-feira (23), em um acidente no quilômetro 246 da BR-116, em São Leopoldo, no Vale do Sinos.

A caminhonete que o advogado e empresário dirigia foi atingida por um pneu de um ônibus de turismo, que perdeu uma das rodas traseiras, segundo a PRF (Polícia Rodoviária Federal). Após o choque, a caminhonete saiu da pista e capotou.

O acidente, que ocorreu volta das 22h, envolveu quatro veículos. O ônibus que perdeu uma das rodas trafegava no sentido interior-Capital. O candidato a deputado estava no sentido oposto da rodovia. Os demais envolvidos no acidente não se feriram.