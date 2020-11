Política Bolsonaro diz que não trata de nenhum assunto com o vice-presidente Hamilton Mourão

Por Redação O Sul | 10 de novembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











"O que ele [Hamilton Mourão] falou sobre os Estados Unidos é opinião dele", disse Bolsonaro "O que ele [Hamilton Mourão] falou sobre os Estados Unidos é opinião dele", disse Bolsonaro. (Foto: Marcos Corrêa/PR)

O presidente da República desmentiu a declaração do vice-presidente, Hamilton Mourão (PRTB), de que ele, Jair Bolsonaro, vá esperar o fim do imbróglio criado por Donald Trump para dar os cumprimentos do Brasil ao presidente eleito nos Estados Unidos, Joe Biden. A declaração de Bolsonaro foi dada nesta segunda-feira (09).

“O que ele [Hamilton Mourão] falou sobre os Estados Unidos é opinião dele. Eu nunca conversei com o Mourão sobre assuntos dos Estados Unidos, como não tenho falado sobre qualquer outro assunto com ele”, ressaltou.

Hamilton Mourão foi o primeiro integrante do governo a falar sobre as eleições norte-americanas. Nesta segunda-feira, em conversa com jornalistas na entrada da vice-presidência, Mourão disse que Jair Bolsonaro espera saber se houve voto falso, ou não, nas eleições norte-americanas para, então, cumprimentar o presidente eleito.

“Eu aguardo o posicionamento do presidente da República. Acho que o presidente está aguardando terminar esse imbróglio. Discussão se tem voto falso ou não tem voto falso. Eu acho que é óbvio que o presidente na hora certa vai transmitir os cumprimentos do Brasil a quem for eleito. E vamos aguardar. É uma questão prudente, espero… Acho que nessa semana define as coisas que estão pendentes, e a coisa volta ao normal, e a gente se prepara para o novo relacionamento que tem que ser estabelecido”, afirmou Mourão.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política