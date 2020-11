Rio Grande do Sul Solicitação de seguro-desemprego tem redução de 19% em outubro na comparação com igual mês do ano passado no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 10 de novembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











O Estado registrou 27.133 solicitações de seguro-desemprego em outubro de 2020 Foto: EBC O Estado registrou 27.133 solicitações de seguro-desemprego em outubro de 2020. (Foto: EBC) Foto: EBC

O Rio Grande do Sul registrou 27.133 solicitações de seguro-desemprego em outubro de 2020, dos quais 13.803 foram recebidas presencialmente nas Agências FGTAS/Sine e 12.792, pela internet. O total representa queda de 19,2% em comparação igual período de 2019.

Veja o perfil dos solicitantes:

Sexo

• 57,5% homens

• 42,5% mulheres

Faixa etária

• 31,9%, de 30 a 39 anos

• 20,3%, de 40 a 49 anos

• 18,7%, 25 a 29 anos

• 18%, 18 a 24 anos

• 10,7%, 50 a 64 anos

Escolaridade

• 53% com Ensino Médio completo

• 13,3%, Ensino Fundamental completo

• 6,7%, Superior completo

Setor econômico

• 37,8% atuava no setor de serviços

• 28,4%, no comércio

• 22,8%, na indústria

• 7,2%, na construção

• 3,7%, na agropecuária

Remuneração

• 33,8% dos requerentes recebiam entre 1 e 1,5 salário mínimo

• 29%, de 1,5 a 2 salários mínimos

• 17,1%, de 2 a 3 salários mínimos

• 11,8%, até 1 salário mínimo

Pedidos neste ano

• 364.400 solicitações de seguro-desemprego de janeiro a outubro de 2020

• 7,5% a mais na comparação com igual período de 2019

• 191.092 encaminhadas presencialmente nas Agências FGTAS/Sine

• 173.308, pela internet

Como solicitar o benefício

Os trabalhadores podem realizar o encaminhamento do seguro-desemprego, após sete dias da dispensa, pela internet (através do aplicativo Carteira de Trabalho Digital ou do portal www.gov.br) ou presencialmente, na Agência FGTAS/Sine mais próxima, mediante agendamento.

Encaminhamento pela internet

Ao acessar a conta no aplicativo Carteira de Trabalho Digital ou no portal www.gov.br, é preciso clicar em “Solicitar Seguro-Desemprego” e informar o número do requerimento que está no comunicado de dispensa. Em seguida, confirmar a solicitação e obter um comprovante ao final do processo.

Se a solicitação on-line for concedida automaticamente, o trabalhador receberá a informação de que a emissão das parcelas ocorrerá em 30 dias contados a partir da data de liberação pelo sistema. Caso ocorram problemas no encaminhamento on-line, será necessário entrar em contato pelo telefone 158.

Se o sistema notificar pendências, o cidadão deve enviar e-mail para a Agência FGTAS/Sine da sua cidade para que seja fornecido auxílio nas situações de seguro-empregado doméstico, seguro com alvará judicial e seguro por término de contrato.

Auxílio temporário

O seguro-desemprego é um auxílio financeiro temporário concedido ao trabalhador desempregado demitido sem justa causa. Consiste no pagamento de três a cinco parcelas que vão de R$ 1.045 a R$ 1.813,03.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul