Rio Grande do Sul Volume de cargas tem crescimento de 4,6% no Porto de Rio Grande durante o primeiro semestre

Por Redação O Sul | 15 de julho de 2025

Compartilhe esta notícia:











Unidade no Litoral Sul do Estado teve desempenho de destaque no País durante o período. (Foto: Diculgação/Portos RS)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Com 19.722.316 toneladas movimentadas de janeiro a junho, o Porto de Rio Grande (Litoral Sul gaúcho) registrou uma alta de 6,42% em relação ao mesmo período do ano passado. O volume representa o melhor desempenho semestral do terminal nos últimos cinco anos, conforme notícia divulgada nessa terça-feira (15) pelo site estado.rs.gov.br.

“Esse é o melhor resultado da unidade desde os seis primeiros meses de 2021”, destaca o presidente da empresa Portos RS, Cristiano Klinger. “Voltamos a operar acima de 19 milhões de toneladas, o que reafirma a capacidade do porto público e terminais em sustentar a retomada econômica e atender às demandas logísticas do Estado.”

A movimentação foi impulsionada principalmente pelo crescimento expressivo de cargas como milho, arroz e farelo de soja. O desempenho do terminal rio-grandino puxou para cima os números gerais dos portos públicos sob gestão da Portos RS, que juntos movimentaram 20.449.457 toneladas entre janeiro e junho – um crescimento de 5,23% em relação ao mesmo período de 2024. O Porto do Rio Grande respondeu por 96% desse volume.

Nos demais portos públicos gaúchos, Pelotas (Região Sul) registrou alta de 8,75%, com 580.366 toneladas operadas, principalmente de madeira. Já a unidade de Porto Alegre movimentou 146.775 toneladas, com queda na comparação ao desempenho do ano passado.

Ao todo, os três portos públicos do Estado receberam 1.894 embarcações no semestre. O Porto do Rio Grande concentrou 1.563 atracações, entre navios e barcaças. Em Pelotas, foram 284 barcaças, enquanto Porto Alegre contabilizou 47 embarcações, em sua maioria operações fluviais.

Dentre os tipos de carga, o granel sólido liderou com 11,5 milhões de toneladas (56,3% do total). Em seguida vêm carga geral (7,3 milhões) e granel líquido (1,6 milhão).

Destaque nacional

O Porto de Rio Grande registrou o maior crescimento percentual entre os portos públicos do Brasil em maio de 2025, segundo a Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq). O terminal gaúcho movimentou 2,5 milhões de toneladas no mês, uma expansão de 46,86% no comparativo ao mesmo período de 2024.

Esse desempenho expressivo está ligado à retomada das operações logísticas no Rio Grande do Sul, um ano após a maior tragédia climática da história do estado. A recuperação consolida o Porto do Rio Grande entre os principais terminais do País monitorados pela Antaq.

No cenário nacional, os portos brasileiros movimentaram 118,4 milhões de toneladas em maio, novo recorde para o mês e crescimento de 6,94% na comparação anual. Granéis sólidos lideraram, com 73,4 milhões de toneladas (+7,62%), seguidos por cargas conteinerizadas, que somaram 13 milhões de toneladas (+5,15%).

Para o presidente da Portos RS, Cristiano Klinger, os dados refletem o esforço coletivo de retomada. “O Porto do Rio Grande tem respondido com eficiência às demandas do setor e reafirma sua posição estratégica para o comércio exterior brasileiro”, acrescenta.

Entre janeiro e maio de 2025, o porto já acumula movimentação de 16,1 milhões de toneladas, um aumento de 9,86% frente ao mesmo período de 2024.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/movimentacao-de-cargas-tem-crescimento-de-46-no-porto-de-rio-grande-durante-o-primeiro-semestre/

Volume de cargas tem crescimento de 4,6% no Porto de Rio Grande durante o primeiro semestre

2025-07-15