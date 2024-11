Política Bolsonaro diz que o autor das explosões na Praça dos Três Poderes, em Brasília, é “maluco”

Por Redação O Sul | 14 de novembro de 2024

O ex-presidente afirmou não ter qualquer conhecimento prévio sobre o indivíduo Foto: Agência Brasil O ex-presidente afirmou não ter qualquer conhecimento prévio sobre o indivíduo. (Foto: EBC) Foto: Agência Brasil

O ex-presidente Jair Bolsonaro afirmou que o autor das explosões na Praça dos Três Poderes, em Brasília, é “maluco” e disse não ter qualquer conhecimento prévio sobre o indivíduo.

“Maluco. Talvez tenha deixado algo escrito ou gravado”, declarou Bolsonaro na noite de quarta-feira (13).

Conhecido como Tiu França, Francisco Wanderley Luiz, apontado como autor do atentado, era morador de Rio do Sul, em Santa Catarina, e se candidatou a vereador pelo PL no município em 2020, mas não conseguiu se eleger. O homem morreu. Bolsonaro se filiou ao PL no final de 2021.

Advogado de Bolsonaro

Fabio Wajngarten, advogado de Bolsonaro, também se manifestou sobre o ataque. “Tem malucos em todos os lugares, em todos os espectros políticos, torcedores de todos os times, de todas as crenças e religiões. Tem de todas as cores, de todos os tamanhos, de todos os sexos, de todas as nacionalidades, de todos os gostos”, afirmou Wajngarten nas redes sociais.

2024-11-14