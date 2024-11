Política “É condenável sob todos aspectos”, afirma o governador Eduardo Leite sobre o atentado em Brasília

Por Marcelo Warth | 14 de novembro de 2024

Leite disse que "o Brasil precisa encontrar o seu centro de equilíbrio" Foto: Thales Silva/Especial O Sul Leite disse que "o Brasil precisa encontrar o seu centro de equilíbrio". (Foto: Thales Silva/Especial O Sul) Foto: Thales Silva/Especial O Sul

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, condenou as explosões ocorridas na noite de quarta-feira (13) na Praça dos Três Poderes, em Brasília. Leite classificou o episódio como “lamentável” e “condenável sob todos aspectos”.

“O lamentável episódio registrado em frente ao STF – ao que tudo indica, um atentado – é condenável sob todos aspectos. O extremismo e o radicalismo estão na origem dos ataques a instituições e ao Estado Democrático de Direito. A democracia, com suas qualidades e defeitos, é o maior patrimônio cívico do País e o principal meio para transformar a realidade dos brasileiros. O Brasil precisa encontrar o seu centro de equilíbrio, distante dos extremos que tanto dividem a nossa sociedade”, afirmou o governador.

Por volta das 19h30min de quarta, um carro explodiu no estacionamento que fica entre o STF (Supremo Tribunal Federal) e o Anexo IV da Câmara dos Deputados. No porta-malas, havia fogos de artifício. O veículo pertence a Francisco Wanderley Luiz, conhecido como Tiu França, ex-candidato a vereador pelo PL de Rio do Sul (SC).

Cerca de 20 segundos após o episódio no estacionamento, o homem morreu ao detonar explosivos que carregava em frente ao STF.

