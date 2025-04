Política “Lutaremos até o final para tornar Bolsonaro elegível”, diz o senador Ciro Nogueira

Por Redação O Sul | 3 de abril de 2025

"O próprio ex-presidente escolherá um substituto se não puder ser candidato", de acordo com o senador (E) Foto: Isac Nóbrega/PR (Foto: Isac Nóbrega/PR) Foto: Isac Nóbrega/PR

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O senador Ciro Nogueira (PI), presidente nacional do Progressistas, disse à CNN que irá lutar “até o final” para que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) se torne elegível. “Ele não ficando elegível, e a gente não conseguindo corrigir essa injustiça, aí nós vamos ter que escolher um candidato”, completou.

Segundo ele, neste caso, o processo de escolha terá que ter o aval do ex-presidente. “A decisão final será dele. Se hoje tivesse uma eleição e o governador Tarcísio fosse candidato com o apoio dele, não teria mais eleição no Brasil. Ele ganharia com muita facilidade, inclusive, no Nordeste”.

O senador defendeu que qualquer decisão sobre o assunto seja tomada até o final do ano. “E eu espero que feito essa escolha nós unificamos as nossas candidaturas do centro e da direita para que a gente possa ter uma grande vitória no próximo ano”.

O ex-presidente Jair Bolsonaro está inelegível até 2030, após ser condenado pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

A condenação de Bolsonaro ocorreu devido à reunião com embaixadores, em julho de 2022, na qual ele atacou o sistema eleitoral sem provas. O tribunal considerou que houve abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação, tornando Bolsonaro inelegível por oito anos.

